به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت قاسم‌خانی ظهر چهارشنبه در نشست بصیرتی بانوان که در مسجد شهید بهشتی خوی، اظهار کرد: امروز همچون ملت‌های آگاه جهان می‌توان با برگزاری تجمعات، محکوم کردن جنایات رژیم منحوس اسرائیل غاصب، کمک مالی به مردم مظلوم فلسطین و فعالیت در فضای مجازی به کمک مردم مظلوم و ستمدیده غزه شتافت که البته کمترین کار ممکن است.

وی ادامه داد: رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر از برنامه ریزی برای حمله به ایران و جبهه مقاومت حرف می‌زد اما در همین ماه گذشته شبانه وقتی در خواب بودند عملیات طوفان الاقصی انجام گرفت و چنان سیلی سختی از جانب نیروهای مقاومت خوردند که هنوز در شوک آن شب هستند.

حجت الاسلام قاسم خانی ادامه داد: امروز ۴۵ درصد از ساکنین رژیم صهیونیستی دیگر نمی‌خواهند از ترس حملات جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی اقامت کنند.

امام جمعه خوی خاطرنشان کرد: افرادی که شعار «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» سر می‌دهند؛ در ۸ سال دفاع مقدس نشان دادند که چقدر جانشان را فدا کردند، یا از ایران فرار کردند یا در خانه‌هایشان خزیدند. آن کسی که تهاجم دشمن را دفع کرد همین قشر مذهبی و نمازشب خوان و هیئتی و همین تفکر انقلابی بود.

وی با اشاره به جایگاه جهاد تبیین در جامعه گفت: امروز از افرادی که تفکرات آنها آمریکایی و اسرائیلی است احساس خطر می‌کنیم و در همین راستا وظیفه ما جهاد تبیین هست.

حجت الاسلام قاسم خانی ادامه داد: دشمن که نتوانست از فراخوان سالگرد اغتشاشات نتیجه‌ای بگیرد، امروز بر روی انتخابات کشور برنامه ریزی کرده تا با ایجاد یأس و ناامیدی بر مسیر پیشرفت کشور تأثیر بگذارد.