به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) اعلام کرد که ده‌ها کماندو آمریکایی در اسرائیل هستند تا به این رژیم در یافتن اسرای حماس کمک کنند.

بر اساس اعلام این رسانه، «کریستوفر پی. مایر» (Christopher P. Maier) یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا از گفتن تعداد نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده در اسرائیل خودداری کر؛ اما دیگر مقامات آمریکایی می‌گویند که وزارت دفاع در هفته‌های اخیر ده‌ها کماندو را به این بهانه به سوی اراضی اشغالی گسیل کرده است.

مقام ارشد سیاست گذاری عملیات ویژه پنتاگون در این ارتباط خبر داد که کماندوهای آمریکایی در اسرائیل به یافتن بیش از ۲۰۰ اسیری که در عملیات غیرمنتظره حماس در ۷ اکتبر بازداشت شده بودند، کمک می‌کنند.

«کریستوفر پی. مایر» دستیار وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس عملیات ویژه در واشنگتن در این ارتباط گفت: ما فعالانه به اسرائیلی‌ها کمک می کنیم تا کارها را انجام دهند.

وی در ادامه ادعا کرد که وظیفه اصلی، کمک به اسرائیل در «شناسایی اسرا، از جمله اسیران آمریکایی است. این واقعاً وظیفه ماست که این کار را انجام دهیم!

مقامات پنتاگون که نخواستند نامشان فاش شود، در این باره گفتند که کماندوها در گفتگو با همتایان اسرائیلی به F.B.I، وزارت خارجه و دیگر متخصصان در دولت ایالات متحده خواهند پیوست.

«مایر» در ادامه مدعی شد که نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده هیچ نقش رزمی در اسرائیل ندارند، اما آنها در حال گفتگو با همتایان اسرائیلی خود هستند مبنی بر این که یک نبرد بسیار پیچیده در آینده در غزه در جریان خواهد بود.