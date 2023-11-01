  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۲۹

پنتاگون: آمریکا ده‌ها کماندو به اسرائیل اعزام کرده است

پنتاگون: آمریکا ده‌ها کماندو به اسرائیل اعزام کرده است

یک رسانه آمریکایی به نقل از پنتاگون اعلام کرد که واشنگتن ده‌ها کماندو به اسرائیل اعزام کرده است تا در یافتن اسرای صهیونیستی که در بازداشت حماس هستند، به تل‌آویو کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) اعلام کرد که ده‌ها کماندو آمریکایی در اسرائیل هستند تا به این رژیم در یافتن اسرای حماس کمک کنند.

بر اساس اعلام این رسانه، «کریستوفر پی. مایر» (Christopher P. Maier) یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا از گفتن تعداد نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده در اسرائیل خودداری کر؛ اما دیگر مقامات آمریکایی می‌گویند که وزارت دفاع در هفته‌های اخیر ده‌ها کماندو را به این بهانه به سوی اراضی اشغالی گسیل کرده است.

مقام ارشد سیاست گذاری عملیات ویژه پنتاگون در این ارتباط خبر داد که کماندوهای آمریکایی در اسرائیل به یافتن بیش از ۲۰۰ اسیری که در عملیات غیرمنتظره حماس در ۷ اکتبر بازداشت شده بودند، کمک می‌کنند.

«کریستوفر پی. مایر» دستیار وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس عملیات ویژه در واشنگتن در این ارتباط گفت: ما فعالانه به اسرائیلی‌ها کمک می کنیم تا کارها را انجام دهند.

وی در ادامه ادعا کرد که وظیفه اصلی، کمک به اسرائیل در «شناسایی اسرا، از جمله اسیران آمریکایی است. این واقعاً وظیفه ماست که این کار را انجام دهیم!

مقامات پنتاگون که نخواستند نامشان فاش شود، در این باره گفتند که کماندوها در گفتگو با همتایان اسرائیلی به F.B.I، وزارت خارجه و دیگر متخصصان در دولت ایالات متحده خواهند پیوست.

«مایر» در ادامه مدعی شد که نیروهای عملیات ویژه ایالات متحده هیچ نقش رزمی در اسرائیل ندارند، اما آنها در حال گفتگو با همتایان اسرائیلی خود هستند مبنی بر این که یک نبرد بسیار پیچیده در آینده در غزه در جریان خواهد بود.

کد مطلب 5927811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • انا عمار IR ۱۷:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      غزه را گورستان کماندوهای آمریکائی میکنیم تا در گینس ثبت گردد . غزه ویتنام دوم و باتلاق نابودی صهیونیستها ست .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها