  1. استانها
  2. اردبیل
۱۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۵۴

مدیرکل نوسازی مدارس اردبیل خبر داد؛

حذف بخاری‌های نفتی در ۵۱۳ مدرسه اردبیل

اردبیل- مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: در سال‌های اخیر ۵۱۳ واحد آموزشی با بخاری‌های نفتی در کانون توجه استانداردسازی سیستم گرمایشی قرار گرفته تا بخاری‌های نفتی برچیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احد شیرین‌نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه کاهش حوادث گاز در اردبیل اظهار کرد: ۶ هزار و ۵۰۰ کلاس درس غیراستاندارد در حوزه سیستم گرمایشی داشتیم که با اصلاح فرآیندها استانداردسازی و ایمن‌سازی ۶ هزار و ۳۰۰ کلاس درس به انجام رسیده و تعداد کمی از این واحدهای آموزشی در چرخه حذف بخاری‌های گازی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مدرسه با بخاری نفتی و غیراستاندارد نداریم و حتی با حذف مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش آموز، سعی بر این است تا تحصیل دانش‌آموزان در فضای مناسب استاندارد انجام شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل در مورد مدارس غیرانتفاعی و صدور مجوز برای این واحدهای آموزشی غیردولتی گفت: ما بر اساس نشریه ۶۲۷ مجوز این مدارس را با بررسی میدانی فضا و محوطه مدرسه غیرانتفاعی انجام دادیم و به هیچ وجه مدرسه غیرانتفاعی غیراستاندارد در استان نداریم.

شیرین‌نژاد افزود: برای راه‌اندازی مدرسه غیرانتفاعی در کنار مجوز از آموزش و پرورش، باید مسئولان فنی و تخصصی نوسازی مدارس نیز بر این واحدها نظارت داشته تا شاهد برخی حوادث ناگوار به ویژه در حوزه گازگرفتگی نباشیم.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل خاطرنشان کرد: در آستانه فصل سرما با همکاری شرکت گاز بازدیدهای فنی از مدارس بزرگ، شبانه‌روزی و مدارس شهرستان‌های مختلف انجام خواهد شد تا در فصل سرما با مشکلات و تنگناهایی در استفاده از سیستم گرمایشی استاندارد و مجهز نداشته باشیم.

کد خبر 5928114

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها