به گزارش خبرنگار مهر، احد شیرین‌نژاد شامگاه چهارشنبه در جلسه کارگروه کاهش حوادث گاز در اردبیل اظهار کرد: ۶ هزار و ۵۰۰ کلاس درس غیراستاندارد در حوزه سیستم گرمایشی داشتیم که با اصلاح فرآیندها استانداردسازی و ایمن‌سازی ۶ هزار و ۳۰۰ کلاس درس به انجام رسیده و تعداد کمی از این واحدهای آموزشی در چرخه حذف بخاری‌های گازی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ مدرسه با بخاری نفتی و غیراستاندارد نداریم و حتی با حذف مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش آموز، سعی بر این است تا تحصیل دانش‌آموزان در فضای مناسب استاندارد انجام شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل در مورد مدارس غیرانتفاعی و صدور مجوز برای این واحدهای آموزشی غیردولتی گفت: ما بر اساس نشریه ۶۲۷ مجوز این مدارس را با بررسی میدانی فضا و محوطه مدرسه غیرانتفاعی انجام دادیم و به هیچ وجه مدرسه غیرانتفاعی غیراستاندارد در استان نداریم.

شیرین‌نژاد افزود: برای راه‌اندازی مدرسه غیرانتفاعی در کنار مجوز از آموزش و پرورش، باید مسئولان فنی و تخصصی نوسازی مدارس نیز بر این واحدها نظارت داشته تا شاهد برخی حوادث ناگوار به ویژه در حوزه گازگرفتگی نباشیم.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل خاطرنشان کرد: در آستانه فصل سرما با همکاری شرکت گاز بازدیدهای فنی از مدارس بزرگ، شبانه‌روزی و مدارس شهرستان‌های مختلف انجام خواهد شد تا در فصل سرما با مشکلات و تنگناهایی در استفاده از سیستم گرمایشی استاندارد و مجهز نداشته باشیم.