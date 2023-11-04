هیأت اقتصادی افغانستان در راه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت اقتصادی ۳۰ نفره هیأت سرپرستی افغانستان به رهبری «ملأ عبدالغنی برادر» معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت این کشور عازم ایران شد.

گفته می‌شود این هیأت علاوه بر تهران به برخی استان‌های دیگر کشور سفر خواهد و در جریان پروژه‌های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

همچنین در جریان این سفر معاون اقتصادی نخست‌وزیر حکومت سرپرست افغانستان با برخی مقامات کشورمان دیدار و پیرامون افزایش همکاری‌های تجاری و اقتصادی کیان تهران و کابل رایزنی خواهد کرد.

بنابراین گزارش، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه یکی از مسائل با اهمیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم است.

در میان همسایگان، افغانستان به دلیل اشتراکات فرهنگی و زبانی و نیز دارا بودن وضعیت اقتصادی خاص از اهمیت و جایگاه ویژه ای در دیپلماسی اقتصادی ایران برخوردار است. از آنجا که افغانستان ۹۰ درصد نیازهای خود را از کشورهای همسایه اش تأمین می‌کند، می‌تواند مقصد مناسبی برای صادرات کالاهای ایرانی باشد.