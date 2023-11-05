نادری: نباید از ظرفیت کشورهای همسایه غافل باشیم

احمد نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره سفر هیأت بلندپایه اقتصادی افغانستان به کشورمان، اظهار داشت: حضور مقامات و هیأت‌های کشورهای مختلف به ویژه همسایگان در ایران قاعدتاً به نفع منافع ملی ماست.

وی با اشاره به اینکه سیاست ارتباط وسیع با همسایگان اهمیت زیادی دارد، متذکر شد: این رویکرد در دولت سابق جایگاهی نداشت، چرا که آن دولت سویه غرب‌گرایی داشت و همه دنیا را در چند کشور غربی می‌دید و این مسئله سبب شد چندین سال از همسایگان خود غفلت کنیم. در واقع، یکی از ایرادات فاحش دولت قبل این بود که توجهی به کشورهای همسایه در هیچ حوزه‌ای به ویژه حوزه اقتصادی نداشت.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نباید از ظرفیت کشورهای همسایه غافل باشیم و با توجه به اینکه در منطقه‌ای هستیم که حدود ۶۰۰ میلیون جمعیت دارد، قاعدتاً اگر ارتباطات اقتصادی با همسایگان از سر گرفته و روز به روز تقویت شود، می‌تواند اقتصاد کشورمان را شکوفا کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقویت روابط ایران با همسایگان باعث می‌شود از بن‌بست‌های اقتصادی که بعضاً گرفتار آن می‌شویم، نجات پیدا کنیم. ما باید یک برنامه مدون و دقیق برای ارتباط تجاری و اقتصادی با همسایگان داشته باشیم که خوشبختانه سیاست همسایگی یک اصل مهم است که به ویژه در دولت سیزدهم و همچنین مجلس یازدهم مورد توجه است. همواره ارتباط با همسایگان باید یک استراتژی ثابت برای ما باشد.

نادری تاکید کرد: از سفر هیأت‌های کشورهای همسایه به ایران استقبال می‌کنیم و متقابلاً باید هیأت‌های ایرانی به ویژه در زمینه اقتصادی را به کشورهای همسایه بفرستیم. باید از اقتصاد منطقه سهیم باشیم و اقتصاد منطقه را وابسته به خودمان کنیم و رابطه متوازنی را شکل دهیم.

وی اظهار داشت: سفر هیأت اقتصادی افغانستان به کشورمان را مثبت ارزیابی می‌کنیم و باید این سفر منتج به انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه‌های مهم اقتصادی شود، به گونه‌ای که کشور و مردم از مواهب آن بهره ببرند.‌

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر به سرعت از فرصت‌های کشورهای همسایه استفاده نشود، کشورهای دیگر از این فرصت استفاده خواهند کرد، گفت: ساختار اقتصادی دنیا اساساً به گونه‌ای است که هر بازیگری که بتواند سهم خودش را به خوبی در اقتصاد جهانی تعیین کند، برنده است. همچنین اقتصاد کشورهای همسایه منتظر ما نمی‌ماند و اگر به موقع وارد بازار و اقتصاد کشورهای همسایه نشویم و آن‌ها را به خودمان وابسته نکنیم، کشورهای دیگر به ویژه آمریکا و غربی‌ها از ظرفیت همسایگان ایران استفاده خواهند کرد.

نادری تصریح کرد: مسائل اقتصادی یکی از محورهای مهم و اصلی برای رقابت کشورهاست. در دولت جدید شاهدیم که این سیاست همسایگی پررنگ شده است که مجلس شورای اسلامی هم از سیاست همسایه‌گرایی دولت به صورت جدی حمایت می‌کند.