بروز تنش در روابط میان روسیه و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سایت صهیونیستی «گلوبس» گزارش داد: ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه عملیات حماس علیه اسرائیل را محکوم نکرد و تنها به تاکید بر عملیاتی شدن راهکار (دو دولتی) بسنده کرد.

این سایت در ادامه نوشت: پوتین امیدوار است که ضعف اسرائیل در جنگ کنونی را ببیند چرا که این مساله بیانگر نقطه ضعف غرب است.

روابط میان روسیه و رژیم صهیونیستی بعد از آغاز عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر گذشته تاکنون متشنج شده است چرا که روسیه این عملیات را محکوم نکرد و خواهان آتش بس در غزه شد.

رییس جمهوری روسیه روز گذشته نیز با انتقاد از حمله رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم غزه گفت: وقتی به کودکان خون آلود نگاه می‌کنید، اشک از چشمانتان جاری می‌شود.

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل نیز چند روز قبل در دهمین جلسه فوق العاده این سازمان گفت: اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر حق دفاع از خود را ندارد. ما خواهان توقف خون ریزی در این منطقه هستیم.