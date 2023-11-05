چاد کاردار خود را از اسرائیل فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه کشور چاد با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل بحران انسانی در نوار غزه کاردار خود را برای رایزنی و مشورت از سرزمین‌های اشغالی فراخواند.

در بیانیه وزارت خارجه چاد آمده است که «چاد با بیشترین توجه و نگرانی وضعیت خاورمیانه را دنبال می‌کند، به ویژه امواج خشونت های مرگبار و بی‌سابقه در نوار غزه. چاد در مواجهه با این فاجعه جان باختن بسیاری از غیرنظامیان بی گناه را محکوم می کند. در نتیجه چاد تصمیم گرفته برای مشورت بیشتر، کاردار خود را از اسرائیل فرابخواند.»

در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده که باید در نوار غزه آتش‌بس برقرار شود «آتش‌بسی که منجر به راه‌حلی پایدار برای مسئله فلسطین شود.»

دیروز شنبه نیز رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که ترکیه سفیر خود در تل‌آویو را برای مشورت فراخواند. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که پس از ردکردن درخواست آتش‌بس در غزه از سوی رژیم صهیونیستی و در پی تداوم هدف قراردادن غیرنظامیان فلسطینی در غزه، سفیر خود در تل‌آویو را فراخوانده است.

هندوراس سفیر خود را از تل آویو به دلیل نقض قوانین بین المللی بشردوستانه در نوار غزه فراخواند. هندوراس رژیم صهیونیستی را به نقض قواعد بشردوستانه متهم کرده است.

پیش از این نیز، کلمبیا، شیلی و بولیوی نیز سفیر خود را از تل آویو در اعتراض به عملکرد غیرانسانی رژیم صهیونیستی فرا خوانده بودند.

*حانیه قلیچ خانی