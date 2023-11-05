توانمندسازی محرومان به بنیاد مستضعفان ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دهقان امروز (یکشنبه) در آئین تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید بنیاد مستضعفان ضمن تشکر از اعتماد رهبر معظم انقلاب و سکان‌داری بنیاد مستضعفان به وی، گفت: از رهبر معظم انقلاب بابت اعتماد و اعطای حکم سکان‌داری تشکر می‌کنم و بنیاد مستضعفان قطعاً مورد توجه همگان خواهد بود. امکان دارد در معرفی چهره بنیاد نواقصی وجود داشته باشد اما از این وضعیت هم نیز گذر خواهیم کرد. کمک به محرومین، فقرا و مردم ارزش الهی و رسالت سازمانی خواهد بود.

مدیرعامل بنیاد مستضعفان با بیان این‌که یک خانواده بزرگ را تشکیل خواهیم داد، گفت: تشکیل این خانواده به معنای محافظه کاری نبوده و باید ریسک پذیر باشیم و از فرصت‌های موجود نهایت استفاده را ببریم، البته بنیاد مستضعفان یک نهاد انقلابی است اما یک نهاد انقلابی سنتی نیست و باید به سمت هوشمند سازی گام بردارد.

وی خاطرنشان کرد: توانمندسازی محرومان به بنیاد ابلاغ شده اما باید از تبدیل بنیاد مستضعفان به خیریه برای کمک‌های ناپایدار جلوگیری کنیم و در این راستا برنامه‌ریزی کنیم.

دهقان در پایان به منطقه قلعه گنج به عنوان الگوی توسعه مناطق محروم اشاره کرده و در این باره گفت: منطقه قلعه گنج با وجود استعدادهای انسانی و اقتصادی قطعاً نباید محروم بماند و سبک سرمایه‌گذاری در این منطقه موفق عمل کرده و امروز به دنبال توسعه مناطق محروم هستیم.