به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه همچنان ادامه دارد.

در جدیدترین حمله، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منازلی را در محله‌های الشجاعیه، النصر و الزیتون در شهر غزه بمباران کردند.

جنگنده‌های اسرائیلی همچنین گروهی از فلسطینیان را در نزدیکی مسجد الابیض در اردوگاه الشاطئ در غرب غزه هدف قرار دادند.

در بمباران منزل ابوحصیره در نزدیکی بندر غزه دستکم ۳۰ غیرنظامی به شهادت رسیدند.

همزمان سازمان حقوق بشری اروپا-مدیترانه اعلام کرد: ما درباره افزایش شدید کودکانی که به سبب تشنگی و سو تغذیه جان می‌دهند، هشدار می‌دهیم. با هدف قرار گرفتن نانوایی‌ها و مخازن آب، جنگ گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه به اوج خود رسیده است.