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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۵۴

بیش از ۱۰۰ تبعه انگلیس از غزه خارج شدند

بیش از ۱۰۰ تبعه انگلیس از غزه خارج شدند

معاون نخست‌وزیر انگلیس از خروج بیش از ۱۰۰ تبعه این کشور از غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، معاون نخست‌ وزیر انگلیس که شریک جُرم جنایت های اشغالگران قدس در کشتار مردم مظلوم فلسطین است، امروز یکشنبه در حالی که به منظور عوام فریبی خواستار بازگشایی گذرگاه رفح شد، گفت: بیش از ۱۰۰ تبعه انگلیس از غزه تخلیه شده‌ اند و لندن امیدوار است که تعداد بیشتری از آنها بتوانند این محل را ترک کنند.

«اولیور داودن» (Oliver Dowden) معاون نخست‌ وزیر انگلیس در این خصوص گفت: اولین کاری که ما انجام می‌ دهیم این است که مطمئن شویم گذرگاه رفح را دوباره باز می‌ کنیم و امیدوارم امروز در این زمینه پیشرفت کنیم.

وی در ادامه افزود: دوم اینکه ما به دنبال این هستیم که این توقف های موقت را داشته باشیم تا اجازه ورود کمک های بشردوستانه و تخلیه مردم را بدهیم.

این در حالیست که بر اساس اعلام گاردین، دولت بریتانیا نیز از درخواست‌ ها برای برقراری آتش‌ بس تا کنون حمایت نکرده است.

کد مطلب 5931154

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