به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر حمیدرضا بنفشه با اعلام این خبر افزود: دومین ایده بازار فناوری سلامت با محوریت داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه در حال برگزاری است.

وی گفت: در این رویداد، با حضور وزیر بهداشت و معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از چندین محصول جدید رونمایی شد.

بنفشه افزود: این محصولات در طول یکسال گذشته تولید شده و پس از کسب تاییدیه های لازم، آماده ورود به بازار هستند؛ ۷۰ درصد این محصولات توسط شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد فناوری سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی توسعه پیدا کرده و ۳۰ درصد دیگر نیز محصولات شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی دارای سابقه دانشگاهی هستند.

وی با بیان اینکه محصولات جدید رونمایی شده عمدتاً در زمینه داروهای گیاهی بودند، گفت: امروز یک سامانه رونمایی شد که بزرگترین بانک اطلاعات دارویی طب سنتی ایرانی است و توسط یکی از هسته‌های فناور مستقر در مرکز رشد فناوری طب و داروسازی صنعتی طراحی و تولید شده که می‌تواند منبع علمی و قابل اعتماد برای استفاده از داروهای گیاهی در کشور باشد.

سرپرست دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت یادآور شد: در این رویداد، نشست همتایابی تجاری با حضور ۳۴ سرمایه گذار برگزار می‌شود و فناوران، محصولات خود را ارائه می‌دهند تا برای چندین محصول که به صورت نمونه اولیه تولید شده، سرمایه گذار برای تجاری سازی محصولات جذب شوند.

بنفشه تصریح کرد: امروز ۱۱ محصول جدید رونمایی شد که یکی از آنها سامانه بانک اطلاعات دارویی طب سنتی ایرانی و ۱۰ محصول دیگر نیز داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی بودند که در یک سال اخیر موفق به دریافت مجوز شده و آماده ورود به بازار هستند.