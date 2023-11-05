به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی ناصر فخرموحدی در سیزدهمین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار کرد: بانک‌های استان موظف اند برای تعادل در منابع و مصارف برای پرداخت تسهیلات با پیگیری‌های در سطح کشوری، سهم خود را افزایش دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی تاکید کرد: نسبت ناترازی منابع به مصارف بانک‌های استان، عامل بازدارندگی در پرداخت تسهیلات نیست.

وی تصریح کرد: ناترازی نسبت منابع به مصارف بانک‌های استان مورد قبول بانک مرکزی نبوده و مدیریت بازار بین بانکی جز وظایف مدیران بانک‌ها در استان با سطح کشوری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی عنوان کرد: هم بانک‌ها و هم اداره کل اقتصادی و دارایی و نیز سایر دستگاه‌های متولی موظف هستند تا برای جذب سهم اعتبار تبصره ۱۸ سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ارائه طرح‌ها تلاش کنند.

فخرموحدی بر جمع‌آوری و احصای مشکلات و کمبودها در بخش‌های مختلف اقتصادی در استان تاکید کرد و گفت: موارد بعد از جمع بندی برای بررسی و پیگیری از طریق مبادی کشوری در دستورکار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از شاخص‌های تورمی استان روند کاهشی به وجود آمده و این نشان دهنده عملکرد مثبت دستگاه‌ها است، افزود: در نرخ تورم ماهانه در استان به رتبه ۲۷ کشور و نرخ تورم نقطه به نقطه به رتبه ۲۱ و نرخ تورم سالانه به رتبه هشتم کشوری رسیدیم.

فخر موحدی اضافه کرد: با تداوم تلاش‌ها و افزایش نظارت و رصد وضعیت بازار و کنترل‌های دقیق، شاهد روند کاهشی برای رسیدن استان به دهک دوم و پایین‌تر، کاهش تورم و توسعه اقتصادی خواهیم بود.