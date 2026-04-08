«تثبیت اشتغال و مهار تورم» نقشه راه اقتصادی استان سمنان در ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح چهارشنبه در شورای اداری سمنان در فرمانداری شهرستان درباره شرایط امروز بیان کرد: با وجود شرایط خاص اقتصادی، با برنامهریزیهای انجامشده روند تورم در استان از ماههای پایانی سال گذشته کاهشی شده و جایگاه استان در این شاخص بهبود یافته است.
وی افزود: پیشبینی میشود با تداوم این روند، نرخ تورم استان در ماههای آینده به زیر میانگین کشوری برسد و بخشی از دغدغههای اقتصادی مردم کاهش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به وضعیت اشتغال در استان بیان کرد: با وجود شرایط اقتصادی کشور، نرخ بیکاری در استان روند کاهشی داشته و در بسیاری از شاخصهای اقتصادی رشد مناسبی ثبت شده است.
دهرویه با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در سال ۱۴۰۵ تمرکز اصلی بر تثبیت اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و رفع موانع تولید خواهد بود و در این راستا، تعامل و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی ضروری است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تسهیلات افزود: پرداخت تسهیلات اشتغال، ازدواج و فرزندآوری در استان با جدیت دنبال شده و روند حمایت از متقاضیان ادامه خواهد داشت.
نظر شما