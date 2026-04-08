  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

«تثبیت اشتغال و مهار تورم» نقشه راه اقتصادی استان سمنان در ۱۴۰۵

سمنان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، بهبود معیشت مردم و حمایت از واحدهای تولیدی را به‌عنوان اولویت‌های اقتصادی استان در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح چهارشنبه در شورای اداری سمنان در فرمانداری شهرستان درباره شرایط امروز بیان کرد: با وجود شرایط خاص اقتصادی، با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده روند تورم در استان از ماه‌های پایانی سال گذشته کاهشی شده و جایگاه استان در این شاخص بهبود یافته است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با تداوم این روند، نرخ تورم استان در ماه‌های آینده به زیر میانگین کشوری برسد و بخشی از دغدغه‌های اقتصادی مردم کاهش یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به وضعیت اشتغال در استان بیان کرد: با وجود شرایط اقتصادی کشور، نرخ بیکاری در استان روند کاهشی داشته و در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی رشد مناسبی ثبت شده است.

دهرویه با تأکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در سال ۱۴۰۵ تمرکز اصلی بر تثبیت اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و رفع موانع تولید خواهد بود و در این راستا، تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی ضروری است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تسهیلات افزود: پرداخت تسهیلات اشتغال، ازدواج و فرزندآوری در استان با جدیت دنبال شده و روند حمایت از متقاضیان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6795143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها