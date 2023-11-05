به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد حسن کاویانیراد در مراسمی که در بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس برگزار شد ضمن ابلاغ سلام نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: امروز برای تحقق ابعاد خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی به شدت نیازمند به الگوها و مولفههایی همچون ایثار هستیم و وظیفه حوزه نمایندگی ولیفقیه در بنیاد، پیادهسازی این آرمان است.
معاون نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به سوابق ایثارگری، اجرایی و ویژگیهای اخلاقی حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالرسول میری، مسئول جدید دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد فارس، برای وی در انجام وظایف این حوزه آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه این مراسم ابراهیم بیانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس به ارائه گزارشی از خدمات ارائه شده توسط این اداره کل پرداخت.
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