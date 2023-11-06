حمایت وزارت بهداشت از تجاری سازی داروهای گیاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین اللهی، در حاشیه دومین «ایده بازار ملی فناوری سلامت» در مرکز همایش‌های بین المللی رازی تهران با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشور در حوزه گیاهان دارویی، گفت: متأسفانه تا کنون استفاده چندانی از این ظرفیت عظیم نشده است؛ در حالی که هر کدام از این گیاهان دارویی می‌توانند بسیاری از مشکلات را حل کنند و منشأ ساخت دارو باشند.

وزیر بهداشت، گیاهان دارویی را منشأ تولید بسیاری از محصولات با کیفیت حوزه سلامت دانست و گفت: از توانمندی‌های کشور ما، گیاهان دارویی متعدد و متنوع و کاربرد و اثربخشی آنها در درمان بسیاری از بیماری‌ها است.

وی از حمایت ویژه وزارت بهداشت از حوزه طب ایرانی، گیاهان دارویی و کاربرد آنها در درمان بیماری‌ها خبر داد و گفت: ۱۳۴ شرکت دانش بنیان حوزه سلامت در کشور در حوزه کاربرد گیاهان دارویی فعالیت دارند و علاوه بر آن، ۳۳ مرکز رشد و پارک علم و فناوری در این زمینه به صورت علمی و اصولی، فعال هستند.

عین اللهی با بیان اینکه شرط ورود گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به بازار، تاییدیه سازمان غذا و دارو است، گفت: آشنایی جامعه پزشکی با کاربرد محصولات تأیید شده در حوزه طب سنتی بیش از گذشته افزایش یافته است.

وی به فعالیت ۸ سلامتکده طب سنتی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: تعداد این سلامتکده ها به تدریج افزایش می‌یابد. در هر یک از این سلامتکده ها پزشک متخصص طب ایرانی حضور دارد و داروخانه‌ای با محصولات طب ایرانی دایر است. همچنین میزان مصرف داروهای گیاهی در این سلامتکده ها بر اساس یافته‌ها و شواهد علمی مشخص شده و بر تعادل در مصرف این محصولات نظارت می‌شود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: در کشور ما نور آفتاب به میزان کافی وجود دارد و تابش نور مستقیم آفتاب و همچنین برخی عوامل شغلی، عوارض پوستی را برای برخی افراد ایجاد می‌کند که خوشبختانه در این دوره از فن بازار سلامت، محصولات مؤثری در زمینه سلامت پوست از جمله پمادهایی با منشأ گیاهان دارویی تولید و عرضه شده است.

عین اللهی با تاکید بر اهمیت حفظ و ارتقای سلامت جامعه عنوان کرد: در وزارت بهداشت، تولید دارو از گیاهان دارویی به طور اصولی و علمی دنبال می‌شود؛ به این معنا که محصولات و فرآورده‌هایی از این دست پس از تاییدیه های مربوطه از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و همچنین سازمان غذا و دارو وارد بازار می‌شوند.

وی با بیان اینکه برای اولین بار از گیاهان دریایی در تولید دارو و مکمل استفاده و برخی از محصولات آن در این رویداد رونمایی شده است، گفت: برخی از انواع گیاهان دریایی، خواص دارویی دارند که شرکت‌های دانش بنیان، فعالیت خود را در زمینه تولید و فرآوری آنها آغاز کرده اند.

به گفته وزیر بهداشت، سرمایه گذاران می‌توانند در زمینه محصولات سنتی و گیاهی شرکت‌های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند و وزارت بهداشت نیز از تجاری سازی هر داروی گیاهی که به تأیید سازمان غذا و دارو رسیده باشد و نیز عرضه آنها در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها حمایت می‌کند.

عین اللهی افزود: برای التیام زخم‌های دیابتی و درمان بیماران دیابتی، داروهای گیاهی متعددی تولید شده و باتوجه به شیوع بالای دیابت در کشور، این داروها پس از تأیید سازمان غذا و دارو، مورد حمایت وزارت بهداشت واقع می‌شوند.

وی با انتقاد از استفاده‌های نابجا و یا افراط در مصرف داروهای شیمیایی، یادآور شد: در درمان بیماری‌های رایج مانند سرماخوردگی، اولین دارویی که بیشتر بیماران مصرف می‌کنند، استامینوفن است و همچنین انواع آنتی بیوتیک ها در بیماری‌های عفونی و ویروسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند باعث مقاومت در برابر آنتی بیوتیک شود و حال آن که بسیاری از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی می‌توانند چنین بیمارانی را بهبود بخشند و موجبات رونق صنایع داخلی و عدم تحمیل عوارض آنتی بیوتیک ها را فراهم کنند.

وزیر بهداشت با اشاره به مطلوبیت ترویج استفاده از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی گفت: رتبه ایران در حوزه طب سنتی در دنیا مناسب است؛ اما برخلاف تصور رایج، برخی کشورها مانند آمریکا، چین و هند از حیث زمینه مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی رتبه‌ای بالاتر از ایران دارند.

عین اللهی تصریح کرد: باید در خصوص مصرف صحیح گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در کشور فرهنگسازی کنیم تا هر دو گروه داروهای شیمیایی و گیاهی به میزان لازم و به طور متعادل و اصولی مصرف شوند.