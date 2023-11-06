خبرگزاری مهر - گروه استانها: «شول آباد» تنها شهر لرستان بود که بهرغم قرارگیری در فهرست سردترین شهرهای استان، همچنان از نعمت گاز بیبهره بود.
سلام یکی از سردترین شهرهای لرستان به شبکه گاز
شهر «شول آباد» در شهرستان الیگودرز از مناطق کوهستانی و سردسیر لرستان بهحساب میآید که در خردادماه سال ۹۸ عملیات گازرسانی به آن عنوان آخرین شهر بدون گاز لرستان در دستور کار قرار گرفت.
علیرغم اقدامات صورتگرفته، کار گازرسانی به این شهر همچنان نیمهتمام مانده بود تا در جریان دور اول سفر رئیسجمهور به استان لرستان گازرسانی به این شهر در بین مصوبات سفر قرار گرفت.
گاز به شهر «شول آباد» بهعنوان یکی از صعبالعبورترین مناطق رویشی زاگرس رسید حالا طرح گازرسانی به شهر «شول آباد» بهعنوان یکی از مصوبات سفر رئیسجمهور و دولت سیزدهم به لرستان عملیاتی شده و به گفته مسئولان نصب علمکهای منازل در حال انجام و اشتراکپذیری شروع شده است.
فرهاد زیویار استاندار لرستان دراینرابطه با اشاره به توسعه عدالت امکانات از سوی دولت سیزدهم در لرستان، اظهار داشت: گاز به شهر «شول آباد» بهعنوان یکی از صعبالعبورترین مناطق رویشی زاگرس رسید.
وی تأکید کرد: گازرسانی این منطقه انجام شده، نصب علمکهای منازل در حال انجام و اشتراکپذیری شروع شده است.
استاندار لرستان در ادامه سخنان خود، افزود: ضریب نفوذ گازرسانی لرستان در مجموع شهری و روستایی به ۹۹ درصد رسیده است و بهزودی ۱۰۰ درصد میشود.
زیویار، بیان داشت: ضریب نفوذ گاز روستایی در لرستان به ۹۷.۸ رسیده که ۱۲.۸ درصد بالاتر از متوسط کشور است.
وی عنوان کرد: با این عملکرد یکی از مصوبات مهم دور اول سفر ریاستجمهوری در حوزه گازرسانی محقق شده است.
گاز طبیعی گرمابخش خانههای «شول آباد» در زمستان شد
کرم گودرزی مدیرعامل شرکت گاز لرستان نیز دراینرابطه، اظهار داشت: به حول قوه الهی و با تلاش شبانهروزی همکاران، مشاورین و پیمانکاران، عملیات اجرایی گازرسانی به شهر «شول آباد» و روستاهای تابعه به اتمام رسیده و گاز طبیعی گرمابخش خانههای این عزیزان در زمستان امسال خواهد بود.
پروژه خوشبختانه در حداقل زمان ممکن و در بازه زمانی کمتر از برنامه زمانبندی به اتمام رسید وی گفت: توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی خاص منطقه، این پروژه را یکی از خاصترین پروژههای زیر ساخت گازرسانی در استان لرستان از حیث ضوابط فنی و اجرایی عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به زیر بنای سنگی و عبور از رودخانههای خروشان و اجرای ۱۵۲ کیلومتر خط لوله تغذیه در راستای اجرای این پروژه گازرسانی، افزود: همچنین توزیع و پیشبینی نصب شش ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیتهای مختلف و اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال و همچنین بهرهمندی هزار و ۲۰۰ خانوار در فاز اول انجام شده است.
گودرزی، تصریح کرد: باتوجهبه اینکه این پروژه جز مصوبات دور اول سفر ریاستجمهوری به استان بود، بهعنوان یکی از اولویتهای مهم شرکت گاز لرستان در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان داشت: این پروژه خوشبختانه در حداقل زمان ممکن و در بازه زمانی کمتر از برنامه زمانبندی به اتمام رسید و تحقق این مهم باعث امید در مردم منطقه شد.
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