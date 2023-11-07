حقوق بشر اسلامی برای جهانیان تبیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار حجت الاسلام و المسلمین محمدحسین مختاری سفیر جدید ایران در واتیکان، با اشاره به اهمیت استفاده از فرصت‌ها، تأکید کرد: باید از ظرفیت‌هایی که در دنیای معاصر وجود دارد حداکثر استفاده را ببریم، به خصوص زمانی که این ظرفیت‌ها شکل رسمی و قانونی داشته باشد؛ چرا که تلاش‌های فردی اگرچه ممکن است در یک برهه‌ای پیشرفتی هم داشته باشند، اما همیشه در معرض آسیب هستند زیرا از جایگاه و حمایت قانونی برخوردار نیستند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر لزوم شناسایی و توجه به تمامی ظرفیت‌های تبلیغی و فرهنگی کشورهای مقصد سفیران، تصریح کرد: تلاش کنید تا ظرفیت‌های مختلف را به صورت کامل شناسایی کنید؛ چرا که ممکن است گاهی اوقات انسان تمرکز خود را روی چند عنوان بگذارد و از عناوین دیگر غافل بماند.

وی ادامه داد: باید مدتی را به مطالعه کشور میزبان بپردازید تا ظرفیت‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها در عرصه‌های مختلف را به خوبی بشناسید تا در مأموریت‌ها و انتظاراتی که از شما می‌رود، کاملاً بدانید باید چه اقداماتی را انجام دهید.

توجه به مشترکات و تشابهات دینی، راهکار تقویت ارتباط با دیگر ملت‌ها

امام جمعه قم توجه به مشترکات و تشابهات دینی و فرهنگی را در تقویت ارتباط با دیگر ملت‌ها راهگشا دانست و اظهار داشت: این مشابهت‌ها خیلی دست شما را برای ارتباط و تبادل نظر باز می‌کند.

وی با اشاره به نقش قالب‌های ارائه محتوا در پذیرش مطالب توسط مخاطب، ابراز داشت: متأسفانه علی رغم اینکه زیباترین محتواها را در اختیار داریم؛ اما در مقام ارائه این محتوا، کمتر در قالب‌هایی که در دنیا مورد قبول آحاد جامعه نخبگانی است، محتوای خود را عرضه می‌کنیم.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: اگر این محتوای فاخر ما که الهام گرفته از وحی، فطرت و کلمات اهل بیت -علیهم السلام- است را بهتر تبیین کنیم، مطابق فرمایش امام رضاعلیه السلام «فَإِنَّ اَلنَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلاَمِنَا لَاتَّبَعُونَا.» یعنی اگر مردم زیبایی و ظرافت کلام اهل بیت را متوجه شوند، قطعاً از ایشان پیروی خواهند کرد.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت یادگیری زبان کشور مقصد، ادامه داد: در بخش دیگری از این حدیث آمده است «رَحِمَ اَللَّهُ عَبْداً أَحْیَا أَمْرَنَا قُلْتُ کَیْفَ یُحْیِی أَمْرَکُمْ قَالَ یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا اَلنَّاس.» از این تعبیر «وَ یُعَلِّمُهَا اَلنَّاس» استفاده می‌شود که ما باید با خود مردم ارتباط برقرار کنیم و حتی المقدور بدون استفاده از زبان واسطه محتوای مناسب را به مخاطب منتقل کنیم؛ چون وقتی واسطه در کار نباشد، احساس گوینده به خوبی به مخاطب منتقل می‌شود.

معرفی چهره واقعی دین اسلام، سبب جذب پیروان دیگر ادیان به دین اسلام

وی معرفی چهره واقعی دین اسلام را سبب جذب پیروان دیگر ادیان به دین اسلام عنوان کرد و ابراز داشت: هر چه می‌توانیم باید در معرفی دین اسلام در مقابل تبلیغات تخریبی دشمن از اسلام هراسی گرفته تا شیعه هراسی و ایران هراسی، تلاش کنیم؛ چرا که دشمنان بیکار ننشسته‌اند و چهره خشن و زشتی را از اسلام و ایران و ایرانی برای دنیای غرب به نمایش گذاشته‌اند و لذا اگر بتوانید چهره‌های تأثیرگذار در آن کشور را شناسایی کنید و در مراسم و همایش‌هایی که در داخل کشور برگزار می‌شوند و وجهه بین المللی دارند از آن‌ها دعوت کنید و حقایق را به آن‌ها منتقل نمائید، وقتی به کشور خود بازمی‌گردند، می‌توانند سفیران و پیام رسانان ما باشند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر ما هیچ کاری نکنیم به جز آنکه اسلام، قرآن، شیعه و اهل بیت را آن گونه که هست معرفی کنیم تا فضا و ارتباطات بهبود یابد، بسیاری از غیرمسلمانان با اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام آشنا می‌شوند.

وی روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به حقوق بشر اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: امیرالمومنین می‌فرماید که مردم به دو دسته تقسیم می‌شوند «إمّا أخٌ لَکَ فی الدِّینِ، أو نَظیرٌ لَکَ فی الخَلقِ.» یعنی غیر از هم‌کیشان دینی، سایر انسان‌ها در انسانیت به تو شبیه هستند و از این رو باید حقوق آن‌ها را پاس داشت. این‌ها کلمات بلند امیرالمومنین – علیه السلام – است که باید آن را به دنیا عرضه کرد.

لزوم تبیین حقوق بشر اسلامی برای جهانیان

استاد حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: ما باید جایگاه مطالبه گری داشته باشیم، یعنی در یک کنفرانس، سمینار یا همایشی به صورت علمی و مبنایی، حقوق بشر اسلامی را تبیین کنیم.

وی در ادامه خطاب به حجت الاسلام و المسلمین مختاری تصریح کرد: رسماً با مجموعه‌های حوزوی ارتباط برقرار کنید و مسائل مربوط به وضعیت دنیای مسیحیت، واتیکان و دنیای غرب را به اطلاع آنان برسانید.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه تأکید کرد: خود را در کارهای اداری سفارتخانه محصور نکنید و با مراکز علمی دانشگاهی ارتباط برقرار نمائید و فعالیت‌های خود را در روابط دیپلماتیک خلاصه نکنید.

آیت الله حسینی بوشهری در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای حجت الاسلام والمسلمین مختاری، گفت: ان‌شاالله با موفقیت بروید و به سلامت کار را آغاز کنید و به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش نمائید.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین مختاری ضمن ارائه گزارشی از حوزه مأموریت، وضعیت کشور ایتالیا و واتیکان، از آیت الله حسینی بوشهری برای سفر به واتیکان دعوت کرد.