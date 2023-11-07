طرح فراگیر پرورشی با ۵ محور برای مبارزه با اعتیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر باقرزاده، با بیان اینکه کار آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران درباره قراردادن طرح پیشگیری از موادمخدر در اردوگاه دانشآموزی، کار بسیار پسندیدهای است، گفت میتوان این موضوع را به سایر نقاط کشور تعمیم داد چرا که در حال حاضر اردوهای بسیاری قابلیت اجرای این طرح را دارند.
وی در آئین افتتاح بزرگ ترین اتاق فرار غرب استان تهران اظهار داشت: هماکنون دو طرح در معاونت پرورشی و فرهنگی در جریان است که یکی طرح فراگیر پرورشی با ۵ محور و دیگری طرح نماد و مراقبت از دانشآموزان در برابر آسیبهای اجتماعی است.
باقرزاده ادامه داد: در طول مدتی که در این سمت ایفای نقش میکنم، شاهد همکاری صمیمانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با وزارت آموزش و پرورش هستم و اینکه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران طرح پیشگیری از مواد مخدر و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی را در اردوگاه دانشآموزی قرار داده کار بسیار پسندیدهای است و ما میتوانیم این موضوع را به سایر نقاط کشور تعمیم دهیم چرا که در حال حاضر اردوهای بسیاری قابلیت اجرای این طرح را دارند.
وی افزود: ما با غربالگری و اعلام مناطق قرمز، زرد و…، میتوانیم این اطلاعات را در اختیار سایر ارگانها قرار دهیم تا اقدامات لازم انجام شود و همچنین با کمک راههای پیشگیری مثل خانه یاریگران زندگی، میشود از بسیاری از آسیبها جلوگیری کرد تا به مرحله فوریت نرسند.
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