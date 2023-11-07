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۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۳۳

هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا؛

با این شرایط پرسپولیس حذف می‌شود!

با این شرایط پرسپولیس حذف می‌شود!

با برگزاری دیدارهای هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب آسیا وضعیت تیم های دوم صعود کننده به مرحله بعدی تا پایان این هفته مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در هر یک از مناطق غرب و شرق آسیا تیم‌های اول گروه‌های پنج‌گانه به صورت مستقیم به مرحله حذفی صعود می‌کنند و از بین پنج تیم دوم هم سه تیم برتر می‌توانند به مرحله حذفی راه پیدا کنند لذا کسب حداکثر نتایج برای رقابت میان تیم‌های دوم حیاتی است.

در گروه A تیم العین با سه بازی و ۹ امتیاز صدرنشین است و پاختاکور هم با چهار امتیاز در رده دوم قرار دارد.

در گروه B شارجه امارات هشت امتیازی است و نسف قارشی با هفت امتیاز دوم است.

در گروه C الاتحاد با ۹ امتیاز صدرنشین است و سپاهان با ۷ امتیاز تیم دوم است. تیم نیروی هوایی هم در این گروه 7 امتیازی است که به دلیل تفاضل گل ضعیف‌تر از سپاهان در رده سوم قرار دارد.

در گروه D هم الهلال و نوبهار نامنگان ۱۰ امتیازی هستند که الهلال به دلیل تفاضل گل بهتر در رده اول قرار دارد.

در گروه E هم النصر با ۹ امتیاز صدرنشین است و پرسپولیس با 7 امتیاز در رده دوم قرار دارد.

با این نتایج در بین تیم‌های دوم، نوبهار نمانگان (۱۰ امتیاز)، سپاهان (۷ امتیاز تفاضل مثبت ۸) و نسف قارشی (۷ امتیاز، تفاضل مثبت ۲) به مرحله بعدی صعود می‌کنند و پرسپولیس (۷ امتیاز، تفاضل مثبت یک) و پاختاکور (۴ امتیاز) از دور رقابت‌ها حذف خواهند شد.

دیدار تیم‌های النصر با الدحیل و العین با فیحا هم شامگاه سه شنبه به پایان می‌رسد که تأثیری روی صعود تیم‌های دوم ندارد.

کد مطلب 5933178

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    نظرات

    • علی IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
      255 34
      پاسخ
      یحیی مربی ترسو . گل اول رو که می زنند دفاع کامل شروع میشه و همین باعث گل خوردن و به باد رفتن نتایج میشه. کاش کمی دل و جراتش بیشتر بود.
      • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
        221 56
        خیلی ترسو
      • M.A.D IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        110 23
        یحیی ترسو بازیکنا هم که فرصت سوز
      • IR ۱۱:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        90 16
        موافقم
      • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        85 46
        یحیی اصلا در حد پرسپولیس نیست پرسپولیس یه مربی بزرگ میخاد
    • IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      109 80
      پاسخ
      اینا نمیخوان پیروزی قهرمان شود
    • کورش AE ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      77 39
      پاسخ
      اخه یک سوم بازی ها مونده ست.چرا خبر غلط میدی
    • حامد644 IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      117 79
      پاسخ
      مثل اینکه خیلی خوشتون میاد پرسپولیس حذف بشه ام به کوری چشم دشمنانش قاطعانه صعود میکنه
      • علی IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        70 37
        قاطعانه 🤣🤣🤣🤣🤣
    • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      73 45
      پاسخ
      بازم امیدهست اگرالنصروبتونیم ببریم حالا هرجورشده میتونیم صعودکنیم یحیی اگرترسوودفاعی بازی نکنه النصرومیبریم❤
    • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      64 60
      پاسخ
      تیم پرسپولیس تلاش خودشو کرد یحیی یک مربی بسیار عالی هستش قبل از بازی هم گفته بود نیمی از بازیکنان سرماخوردگی سختی دارند چرا هواداران پرسپولیس باید انتظار برد داشته باشند قدر دان بچه ها باشیم چه انتظاری از بچه های تیم داریم وقتی مریض هستند که نمی‌توانند دوندگی بی امان داشته باشند خسته هم نباشند 🌹🔥✌
      • پرسپولیس IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        63 43
        پرسپولیس همیشه برندس یحیی هم برازنده پرسپولیس نه یکی مثل نکونام یا ساپینتو
    • ناصر IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      84 29
      پاسخ
      فقط علی داییییییییی
    • IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      55 18
      پاسخ
      پرسپوليس فقط به ترس وتفکر گل محمدی نتیجه نمیگیره مهاجمی که 80 دقیقه یه حرکت مثبت نداره چرا باید فیکس باشه جدیدآ هرکی تو پرسپولیس خوب بازی میکنه با نیمکت نشینی جریمه میشه
      • Amin FR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        24 17
        چون بیشتر بازیکنا به خاطر سرماخوردگی نا نداشتن
    • سعید IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      36 17
      پاسخ
      تیمی که از ابتدای فصل همه مهاجمان خود را از دست داد ، مشخص بود امسال نمی تواند هم در بازیهای آسیایی و هم بازیهای داخلی با مشکل برمی خورد !!؟؟ و در بیشتر مواقع سرمربی با هیئت مدیره باشگاه جهت دریافت مطالبات خود با مشکل و قهر بود !!؟؟ پس امسال هیچ انتظاری نباید از پرسپولیس داشت !!!
    • IR ۰۱:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      37 16
      پاسخ
      با سلام،،هنوز خاطره بازی مقابل نفت را فراموش نکرده بودیم،،که این بازی هم به مراتب فاجعه بار تر،،بازیکنها هیچ تحرکی از دقیقه هفتاد نداشتن،نوع بازی مثل برد چهار، یک بود بنظرم سرمربی،پنج تعویض را باید از دقیقه هفتاد،،در دفاع،،اتوبوسی انجام دهد،
    • محمد صادق IR ۰۲:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      39 17
      پاسخ
      سلام بازیکنان پریسپولیس بازی نکردند اصلا انگار از تیم مقابل جلو هستن جلو دروازه خودشون پاسکاری میکردند. ابرو تیم و هودار بردند باید ده درصد جریمه بشوند بی غیرت هستن .
      • علی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        23 6
        تو که غیرت داری این حرف رو نزن
    • IR ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      35 14
      پاسخ
      آنهای که سنگ آقای یحیی گل محمدی را به سینه می زدند..بفرمائید تحویل بگیر ید...مربی.ترسو بود..مساوی با باخت برایش هیچ فرقی نداره..پس چرا با این ارنج بازی کرد خدا رحمت کنه، رفتگان بیراوند را که دراین بازی بود..وگرنه معلوم نبود چه می شد.....
    • بهراد IR ۰۳:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      35 31
      پاسخ
      یحیی ترسو نیست.شما فوتبال بلد نیستید...امیری.شهاب اومدن.عمری .صادقی بودن.وظیفه سروش هم هجومی بود..ولی بازیکنا.خسته بودن.از بازیای فشرده.و نتونستن به بازی سرعت بدن...شما بچه مدرسه ای ها رو چه به فوتبال..ولی سرورتون سعود میکنه..برید بخوابید..
    • IR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      30 10
      پاسخ
      یحیی مربی میدانهای بزگ نیست نه یحیی همه مربیان داخلی مربی این میادین نیستن کسی که از گل دقیقه اولش میخاد تا صد دقیقه دفاع کنه معلومه
    • IR ۰۶:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      46 30
      پاسخ
      پرسپولیس نماینده واقعی ایران نبود با زد و بند راه یافت این هم نتیجه اش
    • شهروند IR ۰۶:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      24 20
      پاسخ
      مگه دوبازی دیگه نمونده شاید دوتاش روبرد ۱۳ امتیازی شد
    • علی IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      9 9
      پاسخ
      واقعا الان چند بازی هست که پرسپولیس غیرتی واون بازی همیشگی رو انجام نمیده ویحیی هم نمیدونم چرا وقتی تیم بد بازی میکنه تعویض درستی انجام نمیده چرا از عالیشاه استفاده نمیکنه چرا از عمری نمیخواد تک روی رو کمترکنه که درخدمت تیم باشه که بهتر نتیجه میده الان ۳تابازی فقط داریم حرص میخوریم آقای سرمربی وبازی
    • محمدرضا IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      27 9
      پاسخ
      خیلی بازی بدی بود
    • سپاهان قهرمان IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      32 8
      پاسخ
      من نمیدونم چرا بعد گل زدن اتوبوسی دفاع میکنه بهترین دفاع حمله هست نیمه دوم پرسپولیس حرفی برای گفتن نداشت اینقدر کشیند عقب تا گل خوردن
      • IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        14 2
        گلمحمدی بایستی تعویض را دقیقه ۶۰ انجام میداد تیم بر اساس تصمیم غلط مربی این طور گرفتار شد
    • Alireza IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      49 17
      پاسخ
      استقلال تاجیکستان لیاقتش بردبود این یحیی روالکی بزرگ کردن
      • امیر.بلوچ IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        40 22
        از لطف داوران بزرگ شده
    • پرویز عروجی NL ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      7 10
      پاسخ
      باسلام خود گل نگه داشتن یک سیستم رو ز در فوتبال است که با تاسف این روش را اقای گل محمدی اصلا بش توجی ندارد .وهمین زبان سقوط تیم شده است.
    • امین IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      18 17
      پاسخ
      چه می گی هنوز برگشت بازیها مونده. ادلحیل میاد ایران. وبازی با النصر مونده
    • مردم IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      25 10
      پاسخ
      جناب سرمربی تاریخ مصرفش گذشته،ال کثیر کجا زاهدی کجا
      • راست میگی به خدایحیی بدردنمیخوره IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        10 9
        راست میگی به خدایحیی بدردنمیخوره
    • IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      9 6
      پاسخ
      انشاالله
    • فرشید IR ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      9 3
      پاسخ
      پرسپولیس دیشب حذف شد چون بقیه تیمها هر کدوم ی بازی راحت دارن ولی پرسپولیس نه دومن سرعت انتقال توپ تو پرسپولیس وحشتناک پایینه نگه داشتن توپ پشت محوطه جریمه که باعث پرس شدید حریف رو مدافعین میشه و اتوبان سمت چپ که هیچ فکری بحالش نمیکنه
    • حسین IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      15 7
      پاسخ
      تنها مورد وضعف تیم با توجه به مصدومیت وسرماخوردگی بازیکنها الان نبودن کریم باقری میباشد . ومطمئن هستم از گروه صعود میکنیم ، انشاالله
    • به‌روز تنها IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      4 2
      پاسخ
      ورزش
    • رامین IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      9 11
      پاسخ
      به خدا قسم پرسپولیس هستم فقط یحیی دیگه با درد پرسپولیس نمیخوره بی جرعته این چه بازی هست اخه
    • محسن بینا IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      9 3
      پاسخ
      متاسفیم واقعا خیلی اذیت شدیم با دیدن این بازی امیدوارم چند تا بازیکن خوب جذب کنه پرسپولیس.امثال این بازیکنای خارجی تیم یعنی توی کشور خودمون نداریم ؟حداقل اگه بازیکن خارجی جذب میکنید باید یه کلاس از بازیکنان داخل بالاتر باشه . ای داد....!!!؟
    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      9 7
      پاسخ
      سپاهان 6امتیازش روازتیمی گرفته که درحدمحلاته دوتابازی اصلیش مونده
      • اج RO ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
        0 3
        سپاهان از سطح فوتبال اسیا بالاتره میگی نه ببین
    • محمد IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      5 4
      پاسخ
      اگه به گفته خودتون همه سرما خورده بودند ، بعد از گل ، تیم توی زمین خودش کار دفاعی می کرد و لازم نبود حمله کند و انرژی زیادی بگذارند !!!!
    • میلاد IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      8 8
      پاسخ
      یحیی گل محمدی اصلا در حد پرسپولیس نیست..پرسپولیس یه مربی بزرگ میخاد
    • دری IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      18 6
      پاسخ
      هربازیکنی که میخوان مبگیرن از سعید صادقی سلمان یاسینی کنعانی ولسیانی هرکی دلشون میخواد بعد گریه هم میکنند
    • RO ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      23 9
      پاسخ
      خوشم میاد اس ت ق لالیا بیشتر ما پرسپولیسی ها نتیجه ها رو تو آسیا دنبال می کنن.😂😂😂 ناله کن....
    • فق IR ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      11 6
      پاسخ
      واقعا من نمی دانم گل محمدی تاکتیکیت تکراریه بعد این نبیل واقعا چه سودی برای پرسپولیس داره یعنی ۸۰ دقیقه تو بازی چکار کرد حتی یک استوپ هم نکرد یا نعمتی هر چه توپ بود او داد زاهدی که گل زده باید برای روحیش بازی می کرد
    • مجید GB ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      8 5
      پاسخ
      سلام بازی کسل کننده و خسته کننده پرسپولیس ادم رو از تماشای فوتبال زده میکنه این چه بازیه همش پاس به عقب و ایجاد خطر روی دروازه خودی چقد باید از این سبک بازی متضرر بشیم و دروازه به خطر بیوفته درسته پاس به عقب هم جزیی از تاکتیک بازی اما نه اینقد بازی دیروز دقیقا 5 یا ۶ مورد پاس به عقب دروازه به خطر ان
    • محمدی IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      10 9
      پاسخ
      پرسپولیس حداکثر یک امتیازدیگه بگیره ازالدحیل تمامممم
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      9 1
      پاسخ
      خط دفاعی استحکام قبل رو نداره .خط حمله هم زهر دار نیست.پاسهای بی‌ارزش زیادی در طول بازی به هم دیگه میدن.نمیدونم چرا
    • IR ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      7 4
      پاسخ
      به نظر من یحیی داورای ایرانی روباخودنیبرد اونجا براش داوری کنن صدرصد نتیجه میگرفت
    • جاسم IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      10 7
      پاسخ
      به امید خدا حذف میشه دیگه بهانه سرما خوردگی را علم نکنند
    • مرتضی IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      6 3
      پاسخ
      این طور که گفتن نصف تیم سرماخوردگی داشتن
    • IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      8 1
      پاسخ
      پرسپولیس در نیمه دوم بدترین بازی را انجام داد و مزدش را گرفت عوض اینکه هجومی بازی کنن تو لاک دفاعی رفتن و نتیجه اش را گرفتن کلا تیم های ایرانی رویه شون همیشه همینطور هست وادامه میدن متاسفانه
    • حسام ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      9 1
      پاسخ
      حالا گیریم که تو این مرحله حذف نشیم ، بازی دیشب بقدری نا امید کننده بود که ... واقعا خودشون باید بشینن و فیلم بازی رو چند بار ببینن شاید حال ما رو که مستقیم از تلویزیون می‌دیدیم درک کنن ! اصلا مشخص نبود چیکار میخوان انجام بدن ؟ من که تاکتیک مشخصی بجز درهم ریختگی ، پاس‌های اشتباه ! دستپاچگی ندیدم.
      • Iman IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
        14 2
        اگه بیراوند نبود خیلی بیشتر از این گل میخوردیم
    • بابک IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      12 7
      پاسخ
      هنوز بازی های برگشت مونده. چی نوشتید؟؟
      • صادق IR ۲۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
        0 0
        پرسپولیس درصورت تهاجمی بودن می‌بره فقط
    • سعید DE ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      13 4
      پاسخ
      قبول داریدپرسپولیس شانس آورد وباید ۳ بر ۱ بازی رو بازنده میشدحالا این تیم لیاقت رفتن به بالاتر رو داره؟
    • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      7 2
      پاسخ
      شما برای سیاره هم بجنگید کفایت میکند
    • DE ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      توپ فقط بین مدافعین و دروازه بان رد و بدل میشه بازیکنا عاشق پاس به عقب هستن. اگه هجومی بازی کنن صد درصد با گل زیاد برنده بودیم
    • DE ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      توپ فقط بین مدافعین و دروازه بان رد و بدل میشه بازیکنا عاشق پاس به عقب هستن. اگه هجومی بازی کنن صد درصد با گل زیاد برنده بودیم
    • asad IR ۰۷:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      0 1
      پاسخ
      فقط جومونگ
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      1 0
      پاسخ
      پرسپولیس قهرمانه استقلال بازنده پرسپولیس تلاش خودشو کرد
    • الف IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ,, آخه عزیز من تحلیلم میکنی درست و جامع تحلیل کن
    • احمد IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حالا علی پروین یه کلمه ترسو گفت دیگه ملت ول نمیکنن

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