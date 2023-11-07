به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در هر یک از مناطق غرب و شرق آسیا تیمهای اول گروههای پنجگانه به صورت مستقیم به مرحله حذفی صعود میکنند و از بین پنج تیم دوم هم سه تیم برتر میتوانند به مرحله حذفی راه پیدا کنند لذا کسب حداکثر نتایج برای رقابت میان تیمهای دوم حیاتی است.
در گروه A تیم العین با سه بازی و ۹ امتیاز صدرنشین است و پاختاکور هم با چهار امتیاز در رده دوم قرار دارد.
در گروه B شارجه امارات هشت امتیازی است و نسف قارشی با هفت امتیاز دوم است.
در گروه C الاتحاد با ۹ امتیاز صدرنشین است و سپاهان با ۷ امتیاز تیم دوم است. تیم نیروی هوایی هم در این گروه 7 امتیازی است که به دلیل تفاضل گل ضعیفتر از سپاهان در رده سوم قرار دارد.
در گروه D هم الهلال و نوبهار نامنگان ۱۰ امتیازی هستند که الهلال به دلیل تفاضل گل بهتر در رده اول قرار دارد.
در گروه E هم النصر با ۹ امتیاز صدرنشین است و پرسپولیس با 7 امتیاز در رده دوم قرار دارد.
با این نتایج در بین تیمهای دوم، نوبهار نمانگان (۱۰ امتیاز)، سپاهان (۷ امتیاز تفاضل مثبت ۸) و نسف قارشی (۷ امتیاز، تفاضل مثبت ۲) به مرحله بعدی صعود میکنند و پرسپولیس (۷ امتیاز، تفاضل مثبت یک) و پاختاکور (۴ امتیاز) از دور رقابتها حذف خواهند شد.
دیدار تیمهای النصر با الدحیل و العین با فیحا هم شامگاه سه شنبه به پایان میرسد که تأثیری روی صعود تیمهای دوم ندارد.
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