به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در این فصل با توجه به شرایطی مالی که داشت نتوانست بازیکن خارجی خوبی را جذب کند. بعد از پیگیری‌های جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال استقلال گوستاوو بلانکو برای مذاکره به باشگاه معرفی شد تا برای خط حمله استقلال جذب شود. او اوایل شهریورماه بود که پس از توافق با مدیران آبی‌های پایتخت وارد تهران شد تا حدود یک ماه بلاتکلیف بود تا بالاخره روز ۷ مهرماه با عقد قرارداد خود به استقلال پیوست.

مهاجم آرژانتینی استقلال در این چند بازی که برای آبی‌ها به میدان رفته است نتوانسته عملکرد واقعی خود را نشان دهد.گوستاوو بلانکو قبل از حضور در استقلال مدت زیادی در تمرینات تیمی فوتبالی شرکت نکرده بود و به همین خاطر از آمادگی جسمانی مناسبی برخوردار نیست. همچنین با وجود اینکه بیش از یک‌ماه است در تمرینات استقلال حضور دارد اما بعد از ثبت قراردادش در دو بازی گذشته هم با نظر نکونام به عنوان یار تعویضی به میدان رفته است.

بلانکو این روزها در تمرینات استقلال یکی از فعال‌ترین نفرات است؛ او با انگیزه زیاد کار خود را جلو می‌برد و امیدوار است به زودی نظر نکونام را جلب کند تا بتواند به صورت بازیکن ثابت وارد زمین شود. از طرفی نکونام هم حساب ویژه‌ای روی این بازیکن باز کرده و قطعاً انتظار می‌کشد تا این بازیکن به شرایط ایده آل جسمانی خود برسد.

عملکرد آرمان رمضانی در خط حمله استقلال باعث شده تا کادر فنی با خیال راحت او را در ترکیب اصلی تیم قرار دهند. درخشش آرمان رمضانی باعث حضور ثابت او در ترکیب شده است. با این حال بلانکو هم در کنار سایر مهاجمان از جمله ارسلان مطهری تلاش می‌کند تا بتواند بدرخشد و نامش را مانند مهاجمان خارجی گذشته استقلال ماندگار کند.

نگاهی بر مهاجمان خارجی چند سال اخیر استقلال

مامه بابا تیام بازیکن اهل سنگال در نیم فصل دوم ۹۷-۱۳۹۶ به استقلال پیوست و در ۶ بازی لیگ برتر ۴ گل زد و ۲ پاس گل داد. او همچنین در یک بازی جام حذفی که گل قهرمانی استقلال در جام حذفی ۹۷–۱۳۹۶ بود را به ثمر رساند. تیام که روزهای خوبی را با آبی‌های پایتخت داشت در لیگ قهرمانان هم ۶ بار به میدان رفت و ۷ گل زد، او در یکی از بازی‌های لیگ قهرمانان هم هتریک کرد و خود را در بین هواداران استقلال ماندگار کرد.

بعد از تیام، الحاجی گرو نیجریه‌ایی بود که پیش از شروع فصل ۹۸-۱۳۹۷ به استقلال آمد اما تنها در ۱۰ بازی که برای آبی‌ها به میدان رفت یک گل به ثمر رساند.

اسماعیل گنسالوس دیگر مهاجم آفریقایی – اروپایی باشگاه استقلال بود که در فصل ۹۸-۱۳۹۷ به جمع آبی‌های پایتخت پیوست. او در ۱۹ بازی که برای استقلال انجام داد توانست ۳ گل به ثمر برساند. نکته قابل توجه این بازیکن این است که او پس از ۵۲ ثانیه از اولین حضورش با پیراهن استقلال در زمین بازی برای آبی‌ها گلزنی کرد.

گادوین منشأ دیگر مهاجم نیجریه‌ایی بود که در فصل ۹۸-۱۳۹۷ از تیم پرسپولیس به صورت مستقیم به استقلال پیوست تا سومین بازیکن غیر ایرانی شود هم در استقلال و هم در پرسپولیس بازی کرده‌است. او در استقلال کیفیت لازم را نداشت و در ۱۸ بازی که برای آبی‌ها انجام داد تنها یک گل به ثبت رساند که آمار ضعیفی برای این بازیکن بود.

پس از مامه بابا تیام سنگالی این شیخ دیاباته اهل مالی بود که توانست به عنوان بازیکن آفریقایی در استقلال بدرخشد. او در سال ۱۳۹۸ به استقلال پیوست و به مدت دو سال در ان تیم به عنوان مهاجم بازی کرد. دیاباته در ۳۳ بازی لیگ برتر ۱۷ گل زد. او همچنین در ۳ بازی جام حذفی یک گل به ثمر رسانده است. دیاباته باتوجه به حضور موفقی که داشت در ۱۱ بازی لیگ قهرمانان آسیا هم ۹ گل برای آبی‌های استقلال ثبت کرد. مهاجم مالیایی استقلال بهترین گلزن خارجی تاریخ استقلال و نخستین بازیکن خارجی استقلال که آقای‌گل فوتبال ایران بود.

آخرین مهاجم خارجی که به استقلال آمد و توانست با یک گل نام خود را در تاریخ این باشگاه ماندگار کرد رودی ژسدت فرانسوی بود که ۲۵ بازی برای آبی‌های پایتخت انجام داد و ۳ گل به ثمر رساند. مهمترین گل او در دربی پایتخت بود که حکم قهرمانی استقلال فرهاد مجیدی را امضا و نام خود را به عنوان نخستین گلزن خارجی تاریخ باشگاه استقلال در شهرآورد تهران ثبت کرد.