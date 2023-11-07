به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر سه‌شنبه‌شب در این مراسم اظهار داشت: توجه استاندار بوشهر و حمایت از ورزشکاران و مدال‌آوران پاراآسیایی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

یاسر جمالی اضافه کرد: به تناسب جمعیت و ورزشکاران استان بوشهر این ورزشکاران کار فوق‌العاده‌ای کردند که حاصل تلاش و زحمات هیئت‌های ورزشی، مسئولان فعلی و قبلی ورزش و جوانان استان و غیرت ورزشکاران است.

یاسر جمالی از اعزام هشت ورزشکار استان بوشهر به مسابقات پاراآسیایی هانگژو چین خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ورزشکار، ۶ ورزشکار آن موفق به کسب مدال شدند که در تناسب کمیت و کیفیت بسیار عالی بود.

وی با بیان اینکه چهار ورزشکار پاراآسیایی استان بوشهر مجوز شرکت در مسابقات پارا المپیک دریافت کردند ادامه داد: با حمایت‌هایی که از این ورزشکاران می‌شود امید می‌رود در مسابقات پارا المپیک مدال‌های بهتری کسب شود.

در این مراسم از سجاد نیک‌پرست، امیر خسروانی، علی شمشیری، لیلا کبک زن، علیرضا بخت، مجید باقری ورزشکاران پاراآسیایی مدال‌آور و رضا رئیسی مربی تیم ملی قایقرانی تجلیل شد.