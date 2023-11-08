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۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۷

در گفت‌وگو با مهر عنوان شد؛

طرح استفاده از ال پی جی و سوخت‌های جایگزین نمایندگان را قانع نکرد

طرح استفاده از ال پی جی و سوخت‌های جایگزین نمایندگان را قانع نکرد

نماینده مجلس دوازدهم گفت: طرحی برای استفاده ال پی جی به عنوان سوخت پیشنهاد شده بود که به دلیل هم‌نظر نبودن نمایندگان رأی نیاورد.

فریدون عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب نشدن طرح ال پی جی و سوخت‌های جایگزین به خبرنگار مهر، گفت: طرحی پیشنهاد شده بود که به دلیل هم‌نظر نبودن نمایندگان رأی نیاورد ولی برخی اصرار بر تصویب داشتند و تلاش خود را هم کردند اما سایر نمایندگان قانع نشدند.

وی ادامه داد: این نماینده مجلس فرصتی به دست آوردند و تریبون خارج از دستور را مطرح کردند و کسی هم به این موضوع‌ها توجه نکرد.

عباسی با اشاره به اینکه اختلاف نظرهایی بین افرادی که در انتصابات دخالت دارند وجود دارد، خاطر نشان کرد: اختلاف نظرهایی بین افرادی که در انتصابات دخالت دارند وجود دارد که در دولت هستند و پیشنهاداتی را ارائه می‌کنند، اعم از وزیر و معاونان که باید نسبت به آنها در جای خودش رسیدگی شود.

کد مطلب 5933759

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