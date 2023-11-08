فریدون عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب نشدن طرح ال پی جی و سوخت‌های جایگزین به خبرنگار مهر، گفت: طرحی پیشنهاد شده بود که به دلیل هم‌نظر نبودن نمایندگان رأی نیاورد ولی برخی اصرار بر تصویب داشتند و تلاش خود را هم کردند اما سایر نمایندگان قانع نشدند.

وی ادامه داد: این نماینده مجلس فرصتی به دست آوردند و تریبون خارج از دستور را مطرح کردند و کسی هم به این موضوع‌ها توجه نکرد.

عباسی با اشاره به اینکه اختلاف نظرهایی بین افرادی که در انتصابات دخالت دارند وجود دارد، خاطر نشان کرد: اختلاف نظرهایی بین افرادی که در انتصابات دخالت دارند وجود دارد که در دولت هستند و پیشنهاداتی را ارائه می‌کنند، اعم از وزیر و معاونان که باید نسبت به آنها در جای خودش رسیدگی شود.