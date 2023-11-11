رئیس جمهور تهران را به مقصد ریاض ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم صبح امروز شنبه با بدرقه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، حجتالاسلام والمسلمین محسن قمی معاون بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه، تهران را به مقصد عربستان ترک کرد.
به دنبال حملات وحشیانه و جنایتبار رژیم صهیونیستی علیه مردم بیدفاع و بیگناه غزه، رئیسی در پی یک سلسله تحرکات دیپلماتیک و در گفتوگوهای تلفنی و حضوری با سران کشورهای اسلامی، پیگیر برگزاری اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی بود.
رئیس جمهور در آخرین مرحله از اقدامات و پیگیریهای دیپلماتیک، پنجشنبه در جریان شانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی «اکو» در تاشکند ازبکستان و دیدارهایی که در حاشیه این اجلاس داشت، علاوه بر تاکید بر ضرورت اعمال فشار کشورهای اسلامی برای توقف جنایات صهیونیستها، بر اهمیت اجرای راهکار مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر قطع روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی بهعنوان راهکاری بازدارنده تاکید کرد.
این نخستین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عربستان پس از ۱۱ سال است.
