به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در چهلودومین نشست کنفرانس عمومی یونسکو که در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۳ در صحن یونسکو در جریان بود، با اشاره به جایگاه مهم و استراتژیک ایران در منطقه گفت: جایگاه ایران آن را به کشوری تبدیل کرده که مانند یک پل فرهنگی در منطقه است که تعاملات علمی و فرهنگی را فراتر از مرزها و تمدنها تقویت میکند. همچنین میتوان از جندیشاپور، قدیمیترین دانشگاه جهان در جنوب شرق ایران، بهعنوان یک نمونه یاد کرد که بزرگداشت ۱۷۵۰ اُمین سالگرد تأسیس آن در سال ۲۰۱۷ در فهرست مشاهیر یونسکو به ثبت رسید.
ایران میتواند همچنان نقش مهمی در ترویج تعاملات فکری منطقه ایفا کند
وی در ادامه تاکید کرد: میراث غنی ایران در انتقال دانش صرفاً به گذشته تعلق ندارد و ایران میتواند همچنان نقش مهمی در ترویج تعاملات فکری منطقه ایفا کند.
صالحی با توجه به پیشینه غنی تاریخی ایران اظهار داشت: برای آنکه ایران بتواند نقش منحصر بهفرد خود را در تسهیل تعاملات بینفرهنگی ایفا کند، لازم است که دفتر خوشهای یونسکو در تهران به یک دفتر منطقهای چندبخشی ارتقا یابد.
وی همچنین به نامزدی ایران برای عضویت در شورای اجرایی دوره ۲۰۲۷-۲۰۲۳ اشاره کرد و گفت: تغییر اعضای شورا و معرفی اعضای جدید میتواند جانی تازه به سازمان تزریق کند و دیدگاهها و رویکردهای جدید به همراه داشته باشد.
در ایران حدود ۳۰ درصد اعضای هیأت علمی و بیش از ۵۰ درصد دانشجویان، زن هستند
معاون پژوهشی وزیر علوم به جایگاه و نقش زنان در ایران نیز اشاراتی داشت و افزود: در جمهوری اسلامی ایران، زنان نه تنها در کنار مردان در جامعه نقش ایفا میکنند بلکه در بعضی جهات از مردان نیز پیشی گرفتهاند. در ایران حدود ۳۰ درصد اعضای هیأت علمی زن هستند و بیش از ۵۰ درصد دانشجویان را بانوان تشکیل میدهند که این مهم نشاندهنده نقش مهم زنان در جامعه است.
اهانت به مقدسات هرگز نباید بهعنوان آزادی بیان تعبیر شود
وی با اشاره به هتک حرمت به قرآن در اتفاقات اخیر گفت: چنین اتفاقاتی درک و احترام متقابل میان جوامع را به چالش میکشد. این اتفاقات ناراحتکننده نشاندهنده حضور افرادی است که بهدنبال ایجاد تفرقه و اختلاف هستند و این موضوع نیاز به همدردی و اتحاد در جوامع را نشان میدهد؛ ما به شدت چنین اتفاقاتی را محکوم میکنیم و بر این باوریم که اهانت به مقدسات هرگز نباید بهعنوان آزادی بیان تعبیر شود.
ایران اقدامات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و بر نیاز فوری به رسیدگی به این اقدامات تاکید میکند
صالحی در ادامه به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و گفت: مردم فلسطین ۷۵ سال است که تجاوز، خشونت، تبعیض نژادی و سیاستهای آپارتاید را تحمل میکنند و اخیراً نیز در غم از دست دادن بیش از هزاران نفر، بهویژه زنان و کودکان، سوگوار بودهاند، افرادی که بهدلیل حملات هوایی و توپخانهای ویرانگر رژیم غاصب اسرائیل جان خود را از دست دادهاند. ما این اقدامات شنیع را بهشدت محکوم کرده و بر نیاز فوری به رسیدگی به این اقدامات تاکید میکنیم. وی همچنین بر اهمیت حفاظت از روزنامهنگاران، متخصصان رسانه و افرادی که به عنوان غیر نظامی رویدادهای جنگ را پوشش میدهند، تاکید کرد.
در این جلسه علاوه بر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، احمد پاکتچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو، علیاکبر متکان، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و قاسم عمو عابدینی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند.
گفتنی است چهلودومین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰ صبح با برگزاری اولین جلسه نشست عمومی شروع بهکارکرد. این جلسه با سخنان رئیس چهلویکمین کنفرانس عمومی، آقای سانتیاگو ایرازابل مورائو، آغاز و پس از تصویب دستور کار، رئیس چهلودومین نشست کنفرانس عمومی، نایب رؤسا، رئیس و نایب رئیسان کمیتهها و کمیسیونها انتخاب شدند.
لازم به ذکر است جلسات عمومی تا تاریخ ۹ نوامبر ادامه داشت. هماکنون نیز با برگزاری نشستها و کمیسیونهای آموزش و برنامه و بودجه، فرهنگ، علوم، ارتباطات و علوم انسانی با بررسی موضوعات گوناگون آغاز و در حال پیگیری است.
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