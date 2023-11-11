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۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵

سرپرست فرمانداری رشت خبر داد؛

تایید صلاحیت ۱۳۰ داوطلب نمایندگی مجلس در رشت و خمام

تایید صلاحیت ۱۳۰ داوطلب نمایندگی مجلس در رشت و خمام

رشت- سرپرست فرمانداری رشت گفت: تا کنون ۱۳۰ داوطلب نمایندگی مجلس در رشت و خمام از سوی هیئت اجرایی تایید صلاحیت و ۷۱ نامزد نیز رد صلاحیت و یا عدم احراز گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیا عاشوری اظهار کرد: از مجموع ۲۰۶ داوطلب ثبت‌نام شده برای حوزه انتخابیه شهرستان‌های رشت و خمام تعداد ۵ داوطلب قبل از آغاز بررسی‌ها انصراف دادند، ۱۳۰ نفر تأیید صلاحیت شدند.

سرپرست فرمانداری شهرستان رشت افزود: در بررسی‌های هیأت اجرایی ۷۱ داوطلب عدم احراز یا رد صلاحیت شدند که از این تعداد ۳۴ نفر رد صلاحیت و ۳۷ نفر عدم احراز گرفتند.

وی گفت: دیروز و امروز (۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه) نتایج به داوطلبان انتخابات مجلس ابلاغ شد و داوطلبان در صورت اعتراض به نظر هیأت اجرایی از ساعت ۸ تا ۱۸ فردا، ۲۱ آبان‌ماه به مدت چهار روز فرصت دارند اعتراض خود را به صورت غیر حضوری در سامانه keshvar.moi.ir ثبت کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان رشت بیان کرد: پس از بررسی مجدد توسط هیأت نظارت، نتیجه نهایی صلاحیت‌ها ۱۴ دی‌ماه به داوطلبان اعلام می‌شود.

عاشوری با اشاره به اتمام مهلت ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا ساعت ۱۸ امروز تصریح کرد: تاکنون ۱۲ داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری با حضور در ستاد انتخابات کشور، فرمانداری مرکز استان قم و فرمانداری مرکز استان گیلان ثبت‌نام خود را قطعی کردند.

کد مطلب 5935963

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