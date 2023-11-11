کشتارگاه دام بیرجند پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نسایی زهان بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در زمینه پلمب کشتارگاه دام بیرجند در روستای حسین آباد سادات اظهار کرد: بهداشت غذایی جامعه خطر قرمز دستگاه قضائی در خراسان جنوبی است.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند بیان کرد: هر کجا تشخیص دادیم که بهداشت غذایی مردم در خطر است بر اساس ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات اقدام خواهیم کرد.

نسایی با اشاره به اینکه کشتارگاه نیمه صنعتی بیرجند واقع در روستای حسین آباد سادات مشکلاتی داشته است، گفت: اخطار و تذکر و مهلت به متولی کشتارگاه داده شد ولی متأسفانه مشکلات بهداشتی خود را رفع نکرد.

وی اظهار کرد: ما از محیط زیست خراسان جنوبی استعلام گرفته بودیم و محیط زیست پاسخ داد که این کشتارگاه با توجه به اقداماتی که انجام داده است مشکلات محیط زیستی و بهداشتی را رقم زده و خاک‌های اطراف نیز به خاطر دفع غیر بهداشتی کشتارگاه آلوده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با تأکید بر اینکه تصمیم گرفتیم که این کشتارگاه پلمب شود، بیان کرد: در این راستا برای رفع مشکلات مردم در زمینه کشتار دام‌هایشان تدبیری شده و برای قصاب‌ها نیز تمهیداتی اندیشیده شده است.

نسایی با اشاره به اینکه در دو نوبت صبح و عصر نیز کشتارگاه خوسف برای کشتار آماده است، یادآور شد: وقتی کسی به تذکرات قانونی توجه نمی‌کند باید در برابر او به وظیفه قانونی عمل کرد و بهداشت عمومی جامعه را حفظ کنیم.

وی در پاسخ به دغدغه بیکار شدن چند نفر از کارگران این کشتارگاه گفت: من از مردم عزیز شهرستان بیرجند این سوال را می‌کنم اگر آلودگی آب شرب و غذای شما رخ دهد از ما مسئولین در زمینه عدم انجام وظایف در زمینه بهداشت سوال نخواهید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند یادآور شد: هر زمان که این مجموعه مشکلات محیط زیستی خود را رفع کند بی شک مجدد می‌تواند فعالیت خود را ادامه دهد.