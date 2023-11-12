به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین گزارش داد که ذخایر آرد در نوار غزه به پایان رسیده و بدین ترتیب قحطی در این باریکه شدت پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، با اتمام ذخایر آرد، فلسطینی‌های بی گناه به دنبال یافتن آرد و یا نان هستند.

هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که نوزادان در بیمارستان القدس غزه از نبود شیر خشک و گرسنگی شدید رنج می‌برند.

پیش از این دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرده بود که این منطقه از قحطی شدید رنج می‌برد.

این نهاد دولتی در غزه تاکید کرد که فلسطینی‌ها مجبور هستند برای پیدا کردن قطعه‌ای نان ساعت‌ها جستجو کنند.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی نانوایی‌ها و منابع آب و پنل‌های خورشیدی در غزه را نیز بمباران می‌کنند.