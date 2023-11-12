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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۰۳

شدت گرفتن قحطی در غزه/ آرد و شیر خشک پیدا نمی‌شود

شدت گرفتن قحطی در غزه/ آرد و شیر خشک پیدا نمی‌شود

با اتمام ذخایر آرد و نبود شیر خشک در نوار غزه قحطی در این منطقه به ویژه در میان نوزادان تشدید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین گزارش داد که ذخایر آرد در نوار غزه به پایان رسیده و بدین ترتیب قحطی در این باریکه شدت پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، با اتمام ذخایر آرد، فلسطینی‌های بی گناه به دنبال یافتن آرد و یا نان هستند.

هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرد که نوزادان در بیمارستان القدس غزه از نبود شیر خشک و گرسنگی شدید رنج می‌برند.

پیش از این دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرده بود که این منطقه از قحطی شدید رنج می‌برد.

این نهاد دولتی در غزه تاکید کرد که فلسطینی‌ها مجبور هستند برای پیدا کردن قطعه‌ای نان ساعت‌ها جستجو کنند.

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی نانوایی‌ها و منابع آب و پنل‌های خورشیدی در غزه را نیز بمباران می‌کنند.

کد مطلب 5936455

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    نظرات

    • وحید زارع کوهی IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      12 1
      پاسخ
      خدا کمکمشون کنه یا امام زمان
    • Mohamad golami IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      14 5
      پاسخ
      خدارو شکر کشور ما جنگ نیست شیر خشک پیدا نمیشه
    • حمید IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      6 0
      پاسخ
      بی رحمی در دنیا قانون شده....
    • ناشناس IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      9 0
      پاسخ
      وای خداجون خودت رحم کن به این بندگان بی گناهت چرا کاری برا این مظلومان نمی کنن دولت ها
    • بهار IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      5 4
      پاسخ
      خدایا ب فریادشون برس پس کجاست یاری کننده ای ک یاری کند کیا دم از مسلمونی میزنند الله مددی ب جای این همه افغانی وارد کشور کنید ب داد مردم غزه برسید
    • .. IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      9 0
      پاسخ
      خدا خودش به دادشون برسه یا الله کمکشون کن
    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      10 3
      پاسخ
      مالا به پیر به پیغمبر من سه روزه دنبال شیر خشک ببلاک برای بچم هستم تو ایران هم پیدا نمیشه ولی متاسفانه مسولین خود مردم ایران رو فراموش کردن
    • هموطن IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      8 4
      پاسخ
      خدا به مردم مظلوم فلسطین کمک کنه و صبر بده ، دل هر انسانی ک ب معنای واقعی انسان باشه بدرد میاد ما باید بخاطر امنیت کشورمون شاکر باشیم تا نفس داریم باید بگیم مرگ بر آمریکا و اسرائیل به امید پیروزی رزمندکان اسلام
    • علی مهرپور IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      5 1
      پاسخ
      چرا کشورهای اسلامی کاری نمی کنند
    • رضا IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      8 0
      پاسخ
      لعنت به تخم شر ها
    • IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
      2 0
      پاسخ
      خدایا باقیمانده غیبت را بر ما ببخش
    • ناشناس IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
      1 0
      پاسخ
      خدایااا خدای مهربونم این مظلومان رو نجات بده فقط تو می تونی کمکشون کنی ،فقط تو پناهشون هستی ،،😭🥺🥺
    • هرمان IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدایا فقط انسان میتونه آنقدر بی‌رحم باشه
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بن سلمان، پادشاه اردن،اردوغان خائن و امثال او،حساب‌های بانکی‌تون با خون بی گناهان و مظلومان و کودکان بی دفاع پر میکنه. مامان جان.فرشته ها میگن انگار تازه اومدی تو بهشت؟ از کجا اومدی؟ میگم از غزه😭😭😭 ما دلمون خون هست.ای نامردان عالم.بسه دیگه ان شاءالله با دستان ما حلقوم این حرامزادگان و خائنین پاره

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