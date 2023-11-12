شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه به ۱۱۱۸۰ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع فلسطینی از افزایش آمار شهیدان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

دفتر رسانه‌ای فلسطینی در نوار غزه اعلام کرد: شمار شهدای غزه تا این لحظه به ۱۱۱۸۰ نفر رسیده که ۴۶۰۹ نفر از شهدا کودک هستند.

همچنین دفتر رسانه‌ای فلسطینی در غزه بیان کرد: ۲۲ بیمارستان و ۴۹ مرکز بهداشتی و درمانی در غزه از خدمت خارج شدند. دشمن صهیونیستی بخش مراقبت‌های ویژه، ساختمان عمل جراحی و بخش زایمان بیمارستان شفا را هدف قرار داده است.

پیش از این سخنگوی وزارت بهداشت غزه هم گفت: وضعیت ده‌ها نوزاد شیرخوار فلسطینی در بیمارستان الشفاء به علت قطع شدن اکسیژن وخیم است و تا کنون دو نوزاد نارس به علت قطعی برق بیمارستان شهید شده‌اند و پیش بینی می‌شود شمار جان باختگان افزایش یابد. یک بیمار هم در بخش مراقبت‌های ویژه جانش را از دست داد.

مدیر اجرایی یونیسف نیز اعلام کرد که انتشار گزارش‌های خبری در خصوص فوت نوزادان شیرخوار در بیمارستان الشفاء به دلیل قطع جریان برق بسیار نگران کننده است.