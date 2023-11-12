نبرد سنگین نیروهای مقاومت با متجاوزان در محورهای مختلف غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، درگیری‌های شدیدی میان نیروهای مقاومت فلسطین و عناصر نظامی رژیم صهیونیستی در محورهای مختلف شهر غزه در جریان است.

خبرنگار این شبکه گزارش داد که این درگیری‌ها در حال صورت می‌گیرد که حملات وحشیانه جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد.

از سوی دیگر المیادین به نقل از رسانه‌های عبری زبان گزارش داد: چالش در جبهه شمالی و درگیری با حزب الله به صورت پیوسته در حال افزایش است.

این رسانه‌ها اضافه کردند: تل آویو امروزه با ۶ چالش رو به رو است که یکی از آنها تلاش برای عدم گسترش دایره درگیری‌ها و سرایت آن به جبهه‌های دیگر به شمار می‌رود.

رسانه‌های عبری زبان تاکید کردند: مقامات سیاسی و امنیتی اسرائیل باید هر شب در حالی به خواب بروند که صبح با تصاویر اسرای اسرائیلی بیدار شوند.