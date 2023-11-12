  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۹

نبرد سنگین نیروهای مقاومت با متجاوزان در محورهای مختلف غزه

نبرد سنگین نیروهای مقاومت با متجاوزان در محورهای مختلف غزه

نبرد سنگین نیروهای مقاومت فلسطین با اشغالگران صهیونیست در محورهای مختلف شهر غزه همزمان با حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف این باریکه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، درگیری‌های شدیدی میان نیروهای مقاومت فلسطین و عناصر نظامی رژیم صهیونیستی در محورهای مختلف شهر غزه در جریان است.

خبرنگار این شبکه گزارش داد که این درگیری‌ها در حال صورت می‌گیرد که حملات وحشیانه جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد.

از سوی دیگر المیادین به نقل از رسانه‌های عبری زبان گزارش داد: چالش در جبهه شمالی و درگیری با حزب الله به صورت پیوسته در حال افزایش است.

این رسانه‌ها اضافه کردند: تل آویو امروزه با ۶ چالش رو به رو است که یکی از آنها تلاش برای عدم گسترش دایره درگیری‌ها و سرایت آن به جبهه‌های دیگر به شمار می‌رود.

رسانه‌های عبری زبان تاکید کردند: مقامات سیاسی و امنیتی اسرائیل باید هر شب در حالی به خواب بروند که صبح با تصاویر اسرای اسرائیلی بیدار شوند.

کد مطلب 5936542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها