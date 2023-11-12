پانزدهمین جشنواره انار بادرود در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین جشنواره انار بادرود به مردم و مسئولان شهر بادرود در حال برگزاری است.
این جشنواره از ۱۸ آبان ماه آغاز و تا ۲۶ آبان در پارک شهدای گمنام بادرود با هدف معرفی محصول انار، جاذبههای گردشگری و بازدید گردشگران از شهر زیارتی و تاریخی بادرود و آستان مقدس آقا علی عباس (ع) در حال برگزاری است.
در این جشنواره طبق دورههای گذشته، غرفه عرضه محصولات بومی محلی و صنایعدستی از استانهای مختلف کشور شامل کارگاههای سنتی تهیه رب انار، رنگرزی سنتی با پوست انار، مراحل تهیه سرکه و ژله انار برپا شده است.
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