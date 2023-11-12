دستگیری ۶۲۷ معتاد متجاهر در مرحله دوم طرح «آرامش در شهر»

سردار حمید هداوند در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مبارزه پلیس با معضل مواد مخدر در حوزه‌های مختلف از نقاط مرزی تا قلب شهرها به صورت توأمان در طول سال در حال انجام است.

وی اضافه کرد: برابر ابلاغیه پلیس مواد مخدر فراجا، طرح ضربتی جمع آوری معتادان متجاهر و دستگیری خرده فروشان مواد مخدر در قالب طرح "آرامش در شهر" طی ۴۸ ساعت اخیر به اجرا درآمد که منجر به دستگیری ۱۳۹ خرده فروش مواد مخدر شد.

فرمانده انتظامی استان البرز از جمع آوری ۴۸۸ معتاد متجاهر از سطح شهرهای استان خبر داد و گفت: این افراد برای بازگشت به زندگی به مراکز بازپروری کمپ ماده ۱۶ منتقل شدند.

این مقام ارشد انتظامی کشف بیش از ۸۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر را از دیگر توفیقات این طرح برشمرد و گفت: پلیس تمام سعی خود را برای پاکسازی چهره شهر از حضور معتادان متجاهر به کار گرفته که در این مسیر سایر دستگاه‌های متولی نیز بایستی با همکاری جدی با سازمان انتظامی زمینه را برای اجرای هرچه بهتر طرح‌های این چنین فراهم کنند.