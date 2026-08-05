به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زندهبودی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس و همکاری مردم، اظهار کرد: در این طرح تعدادی از خردهفروشان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و مقادیر قابلتوجهی انواع مواد مخدر از مخفیگاههای آنان کشف و ضبط شد.
وی افزود: همچنین جمعی از معتادان متجاهر نیز جمعآوری و جهت بازپروری به مراکز ترک اعتیاد تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی گناوه با تأکید بر رضایت عمومی از اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض، برخورد با مجرمان را ادامه خواهد داد و از شهروندان خواست با همکاری مؤثر، یاریگر نیروی انتظامی در تأمین امنیت پایدار باشند.
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