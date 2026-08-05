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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

طرح برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در گناوه اجرا شد

طرح برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر در گناوه اجرا شد

گناوه-فرمانده انتظامی شهرستان گناوه از اجرای طرح آرامش و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر خبر داد و گفت: این طرح با هدف پاکسازی نقاط آلوده و ارتقای امنیت اجتماعی به مدت ۷۲ ساعت به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نصیر زنده‌بودی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس و همکاری مردم، اظهار کرد: در این طرح تعدادی از خرده‌فروشان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند و مقادیر قابل‌توجهی انواع مواد مخدر از مخفیگاه‌های آنان کشف و ضبط شد.

وی افزود: همچنین جمعی از معتادان متجاهر نیز جمع‌آوری و جهت بازپروری به مراکز ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی گناوه با تأکید بر رضایت عمومی از اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت و بدون اغماض، برخورد با مجرمان را ادامه خواهد داد و از شهروندان خواست با همکاری مؤثر، یاری‌گر نیروی انتظامی در تأمین امنیت پایدار باشند.

کد مطلب 6909091

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