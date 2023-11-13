ضرورت تولید ۶۰۰ هزار تن پودر آلومینا در آذربایجان شرقی

یوسف داوودی در حاشیه یازدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر، با اشاره به برنامه جدی مجلس از تحرک بیشتر برای توسعه اقتصادی، افزود: بر اساس برنامه جدید مجلس توسعه کارخانجات و تأمین زیرساخت‌های صنایع باید سرعت بیابد و همچنین در حوزه معادن که در استان آذربایجان شرقی بسیار حائز اهمیت است تکالیفی تدوین شده است.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به منابعی مانند مس، فولاد و آلومینیوم عنوان داشت: در حال حاضر در کشور ذخایر آلومینیوم رو به پایانی است و در عوض این فلز (عنصر آلومینیوم) در استان آذربایجان شرقی به وفور یافت می‌شود.

داوودی با بیان اینکه تولید ۶۰۰ هزار تن آلومینیوم هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده، اذعان داشت: پس تأیید توسط شورای نگهبان برای استان آذربایجان شرقی تولید سالانه ۶٠٠ هزار تن پودر آلومینا در استان لحاظ شده تا باعث تحرک قوی اقتصادی بخصوص در حوزه معادن استان شود چرا که این موضوع کانون برنامه‌های هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی است.

وی با اشاره به فعالیت‌های ستودنی قشر کشاورز و دامدار در کشور اظهار کرد: کشاورزان و دامداران ستون اصلی اقتصاد کشور هستند و مجلس تکالیف خوبی برای این قشر در برنامه هفتم توسعه گنجانده شده و همچنین در راستای مصرف بهینه آب در بین کشاورزان که حائز اهمیت است برنامه‌های کاربردی تهیه شده است.