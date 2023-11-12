رئیس سازمان حمایت: تعرفه واردات تایر کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حسین فرهیدزاده گفت: بر اساس تمهیدات کارگروه تنظیم بازار و جلسات برگزار شده با تولیدکنندگان در جهت تنظیم بازار تایر، اقدامات لازم در خصوص اعلام سبدهای ویژه توزیع تایر پر مصرف توسط کارخانجات تولید تایر انجام شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: با توجه به کاهش تعرفه واردات تایر از ۳۲ به ۱۰ درصد، اقدامات اجرایی لازم توسط وارد کنندگان برای عرضه کافی کالا در سطح بازار صورت گرفته و اکنون شاهد روند کاهشی قیمت در سطح عرضه هستیم.

فرهیدزاده در ادامه با بیان اینکه برخی افراد سودجو با تفسیر غلط از مصوبات اخیر بر این باورند که با احتکار لاستیک در آینده می‌توانند این کالا را گران‌تر بفروشند، اظهار داشت: چنین موضوعی درست نیست و تاکید مصوبات صادر شده بر به تعادل رساندن بازار است.

وی افزود: کلیه فعالان حوزه تولید و توزیع موظفند اطلاعات فروش خود را در سامانه‌های مرتبط وزارت صمت مانند سامانه جامع تجارت ثبت کنند، تا در صورت مراجعه بازرسان، موضوع به عنوان عرضه خارج از شبکه تلقی نشود.

به گفته این مقام مسئول کلیه مراکز عرضه و توزیع موظفند قیمت‌های مصوب را که در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی شده رعایت کنند و شهروندان هم در صورت خرید با قیمت‌های بالاتر می‌توانند نسبت به ثبت و پیگیری شکایت خود از طریق تلفن ۱۲۴، سامانه‌های مربوطه، مراجعه به بازرسی اصناف و ادارات کل صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.