به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت دولت امروز (یکشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور در دو نوبت ویژه به صورت فوقالعاده برگزار شد و به ادامه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ اختصاص داشت.
مخبر در ابتدای اولین جلسه به سفر حجت الاسلام رئیسی به ریاض برای شرکت در اجلاس فوقالعاده و مشترک سازمان کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در خصوص بحران غزه اشاره کرد و سخنرانی رئیسجمهور در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و تبیین نقش آمریکا در این جنایات هولناک و دعوت کشورهای اسلامی برای کمک به مردم غزه را اصولی، مبنایی و برجسته خواند.
وی افزود: جنگ غزه نمایشگاهی واقعی از نقض حقوق بشر و جنایت جنگی است که افکار عمومی ملتها را به واکنش واداشته و ضروری است مسئولان دولتها به ویژه دولتهای اسلامی در اجابت خواست عمومی نسبت به تلاش برای توقف جنایت علیه مردم فلسطین اقدام عاجل به عمل آورند.
در ادامه جلسه چند آئیننامه اجرایی مطرح شد و به تصویب رسید.
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