افزایش مطالبات جهانی برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الجزیره، در پی حمله نظامی رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار زنان و کودکان فلسطینی و جنایتهای جنگی پیدرپی در هدف قرار دادن بیمارستانها و استفاده از تسلیحات نامتعارف یک سایت فرانسوی نوشت که ارتکاب این جنایتها تردیدهایی را در خصوص ادامه فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی بین متحدان این رژیم ایجاد کرده و برخی سازمانهای بینالمللی خواستار تحریم تسلیحاتی تلآویو شدهاند.
گزارش پایگاه اینترنتی «مدیا پارت» میافزاید که سازمان دیدهبان حقوق بشر در روز ۶ نوامبر خواستار تعلیق انتقال سلاح به اسرائیل شده است. این گزارش میافزاید که دولتهایی که تسلیحات اسرائیل را تأمین میکنند، در تجاوزهای صورت گرفته به غزه سهیم هستند.
در همین رابطه مطالبات بینالمللی از متحدان اسرائیل برای تعلیق کمکهای نظامی یا فروش تسلیحات به این رژیم تا زمانی که اسرائیل جنایتهای جنگی خطرناک خود در غزه ضد شهروندان بیگناه را متوقف نکرده، افزایش پیدا کرده است.
این سازمان غیر دولتی با اشاره به استفاده مکرر رژیم صهیونیستی از تسلیحات دارای فسفر سفید و مواد انفجاری با قابلیت انفجاری بالا در مناطق مملو از جمعیت، این مطالبات را مطرح کرده است. دیدهبان حقوق بشر میافزاید که فسفر سفید یک ماده آتشزا است که استفاده از آن ضد شهروندان ممنوع است، اما اسرائیل از این سلاح در مناطق مسکونی غزه و لبنان استفاده کرده است.
سازمان عفو بینالملل نیز در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی بین روزهای ۱۰ تا ۱۶ اکتبر گذشته به صورت غیرقانونی از فسفر سفید در لبنان استفاده کرده است. این سازمان از چند سال پیش خواستار تحریم کامل فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی شده است.
حمایتهای تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در آمریکا نیز با انتقادهایی مواجه است، از جمله این انتقادها استعفای جاش بول مسئول ارشد دفتر امور سیاسی نظامی در وزارت خارجه آمریکا بود. حقوقدانان و برخی دیگر از مسئولان آمریکایی نیز از اینکه تسلیحات هجومی آمریکا در نهایت در اختیار شهرکنشینان اسرائیلی قرار بگیرد که در اقدامات خشونتآمیز ضد شهروندان فلسطینی در کرانه باختری از آنها استفاده کنند، ابراز نگرانی کردهاند. ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اخیراً از توزیع ۱۰ هزار سلاح بین شهرکنشینان داوطلب در سرزمینهای اشغالی خبر داده بود.
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