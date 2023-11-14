آلودگی هوا در تهران تشدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلودگی هوا در تهران تشدید شده و میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هماکنون بر روی عدد ۱۳۵ قرار گرفته و کیفیت هوا برای گروههای حساس جامعه آلوده است.
همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۱۲ قرار داشت و هوا برای گروههای حساس ناسالم بود.
تهران از ابتدای سال ۸ روز هوای پاک، ۱۷۰ روز هوای قابل قبول، ۵۵ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه و ۵ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۳۵ روز هوای قابل قبول، ۸۹ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس جامعه و ۸ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.
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