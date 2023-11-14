به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پهلوان صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی ترویج، توسعه ورزش همکاری، تعمیم ورزش بین آحاد جامعه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی، مهمترین رسالت و مأموریت حوزه معاونت توسعه امور ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران اعلام کرد.

معاون توسعه امور ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران از برگزاری همایش سراسری دوچرخه سواری عمومی در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: پس از برگزاری موفقیت آمیز همایش سراسری پیاده روی خانوادگی استانی این بار و در دومین برنامه سراسری، در نظر است همایش بزرگ دوچرخه سواری عمومی ویژه آقایان به صورت همزمان و استانی از ساعت ۹ صبح روز جمعه ۳ آذر به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و کنگره ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید والا مقام استانی برگزار کنیم.

وی گفت: جام یاریگران روستا برنامه ریزی و ثبت نام مسابقات خانه ورزش روستایی استان از بین ۱۹۵ خانه ورزش در ۴ رشته تنیس روی میز، دارت، دوومیدانی و شطرنج در حال انجام است.