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۲۳ آبان ۱۴۰۲، ۸:۴۸

معاون ورزش و جوانان مازندران:

همایش سراسری دوچرخه‌سواری عمومی در مازندران برگزار می شود

همایش سراسری دوچرخه‌سواری عمومی در مازندران برگزار می شود

ساری- معاون توسعه امور ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان مازندران گفت: همایش سراسری دوچرخه سواری عمومی در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پهلوان صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی ترویج، توسعه ورزش همکاری، تعمیم ورزش بین آحاد جامعه و ایجاد شور و نشاط اجتماعی، مهمترین رسالت و مأموریت حوزه معاونت توسعه امور ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران اعلام کرد.

معاون توسعه امور ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران از برگزاری همایش سراسری دوچرخه سواری عمومی در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: پس از برگزاری موفقیت آمیز همایش سراسری پیاده روی خانوادگی استانی این بار و در دومین برنامه سراسری، در نظر است همایش بزرگ دوچرخه سواری عمومی ویژه آقایان به صورت همزمان و استانی از ساعت ۹ صبح روز جمعه ۳ آذر به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و کنگره ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید والا مقام استانی برگزار کنیم.

وی گفت: جام یاریگران روستا برنامه ریزی و ثبت نام مسابقات خانه ورزش روستایی استان از بین ۱۹۵ خانه ورزش در ۴ رشته تنیس روی میز، دارت، دوومیدانی و شطرنج در حال انجام است.

کد مطلب 5938392

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