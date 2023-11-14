۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در خمین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس استان مرکزی، سرهنگ احمد رضا چگنی در تشریح این خبر بیان کرد: در تداوم طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق سوخت، تیمی از مأموران انتظامی پاسگاه حمزه لو شهرستان خمین در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان یک دستگاه خودروی تریلر حامل سوخت قاچاق را شناسایی کردند.

وی گفت: در عملیاتی این خودرو توقیف و در بازرسی مأموران از آن مشخص شد که حامل ۳۲ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل به صورت غیر مجاز و قاچاق است.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: کارشناسان ارزش سوخت قاچاق کشف شده در این عملیات را ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی افزود: راننده خودرو پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.