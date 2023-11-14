دیدگاه «بایدن» درباره آزادی اسرا در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌ شنبه اعلام کرد که معتقد است اسرا در نوار غزه آزاد می‌شوند.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، رئیس جمهور آمریکا درباره آزادی اسرا به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: من هر روز با افراد مشمول در این موضوع صحبت می‌کنم. من معتقدم که این اتفاق خواهد افتاد. اما نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم.

به گزارش سی ان ان، یک مقام ارشد آمریکایی آگاه از این مذاکرات، روز سه شنبه ادعا کرد که اشغالگران قدس و حماس در ازای توقف پایدار و چند روزه درگیری‌ ها در حال نزدیک‌ تر شدن به توافقی برای تضمین آزادی اسرایی هستند که در اختیار این گروه مقاومت هستند.

این در حالیست که بر پایه نظرسنجی روزنامه عبری زبان معاریو، ۵۹ درصد ساکنان اراضی اشغالی موافق آتش‌بس در غزه در مقابل بازگرداندن اسرای اسرائیلی از غزه هستند.



این نظرسنجی می‌افزاید: محبوبیت نتانیاهو در بین شهرک نشینان به ۲۶ درصد رسیده و محبوبیت گانتز نیز به ۵۲ درصد افزایش یافته است. ۳۳ درصد اسرائیلی‌ها موافق عقب‌نشینی از غزه پس از جنگ و واگذاری اداره این باریکه به یک طرف بین‌المللی هستند. ۲۲ درصد اسرائیلی‌ها هم گفته‌اند حتی پس از پایان جنگ نیز اوضاع امنیتی غزه باید در کنترل رژیم صهیونیستی باشد.

این نظرسنجی تاکید می‌کند که ۲۲ درصد شهرک نشینان از اشغال مجدد غزه و ساخت شهرک‌های صهیونیستی در این باریکه حمایت کردند.

بر پایه این نظرسنجی، تنها ۸ درصد از اسرائیلی‌ها هم گفته‌اند موافق بازگشت تشکیلات خودگردان به غزه هستند.