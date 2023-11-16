هوای اصفهان و ۴ شهر مجاور سالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح امروز پنجشنبه بیست و پنجم آبان ماه با میانگین ۷۸ وضعیت زرد و قابل قبول را نشان می‌دهد.

کلان‌شهر اصفهان از سیزدهم تا عصر روز گذشته بیست و چهارم آبان به مدت دوازده روز پیاپی هوای آلوده تجربه کرد اما از شب گذشته به دلیل گذر موج ناپایدار و وزش باد از شدت آلاینده‌های هوای این کلان‌شهر به تدریج کاسته شده است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان با ۷۰، خیابان احمدآباد با ۹۶، میدان انقلاب ۸۵، پارک زمزم با ۸۳، بزرگراه خرازی با ۹۴، دانشگاه صنعتی با ۱۰۰، رهنان با ۷۲، زینبیه با ۷۸، سپاهان شهر با ۸۱، خیابان فرشادی با ۷۰، خیابان فیض با ۶۹، بولوار کاوه با ۷۰، کردآباد با ۶۲، میرزا طاهر با ۶۷ و ولدان با ۷۵ AQI در وضعیت زرد و قابل قبول است.

همچنان ایستگاه سنجش خیابان‌های استانداری، پروین و دانشگاه اصفهان و رودکی قطع است.

امروز شاخص هوا در مبارکه با ۸۳، زرین شهر با ۹۵، شاهین شهر با ۷۸ و قهجاورستان با ۹۸ AQI در وضعیت قابل قبول و در سجزی با ۴۵ AQI پاک ثبت شد. ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله خمینی شهر، نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.