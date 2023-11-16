  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ آبان ۱۴۰۲، ۲۲:۱۸

محورهای دیدار «زلنسکی» با وزیر خارجه جدید انگلیس

محورهای دیدار «زلنسکی» با وزیر خارجه جدید انگلیس

رئیس‌جمهور اوکراین و وزیر خارجه جدید انگلیس امروز درباره وضعیت امنیتی دریای سیاه و عملکرد گذرگاه جایگزین کریدور غلات گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، رسانه‌ های اوکراینی امروز پنجشنبه اعلام کردند که ولودیمیر زلنسکی رئیس‌ جمهور اوکراین با دیوید کامرون وزیر امور خارجه جدید انگلیس دیدار و رایزنی کرده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین در این خصوص اعلام کرد که زلنسکی انتصاب کامرون را به وی تبریک گفت و از او برای اولین سفر کاری در سمت جدیدش به کی یف تشکر کرد.

زلنسکی در این ارتباط گفت: ما از حمایت بی دریغ لندن از اوکراین سپاسگزاریم و خوشحالیم که شما به اوکراین آمده اید.

به گزارش اینترفکس، طرفین در مورد وضعیت امنیتی دریای سیاه و عملکرد گذرگاه جایگزین کریدور غلات گفتگو کردند.

از سوی دیگر، رئیس‌ جمهور اوکراین در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: میزبان دیوید کامرون در اولین سفر او به اوکراین به عنوان وزیر امور خارجه انگلیس بودم. نشست خوبی داشتیم که بر تسلیحات، تقویت دفاع هوایی و حفاظت از کی یف در برابر زیرساخت های حیاتی متمرکز بود

کد مطلب 5940911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها