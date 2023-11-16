محورهای دیدار «زلنسکی» با وزیر خارجه جدید انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، رسانه‌ های اوکراینی امروز پنجشنبه اعلام کردند که ولودیمیر زلنسکی رئیس‌ جمهور اوکراین با دیوید کامرون وزیر امور خارجه جدید انگلیس دیدار و رایزنی کرده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری اوکراین در این خصوص اعلام کرد که زلنسکی انتصاب کامرون را به وی تبریک گفت و از او برای اولین سفر کاری در سمت جدیدش به کی یف تشکر کرد.

زلنسکی در این ارتباط گفت: ما از حمایت بی دریغ لندن از اوکراین سپاسگزاریم و خوشحالیم که شما به اوکراین آمده اید.

به گزارش اینترفکس، طرفین در مورد وضعیت امنیتی دریای سیاه و عملکرد گذرگاه جایگزین کریدور غلات گفتگو کردند.

از سوی دیگر، رئیس‌ جمهور اوکراین در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: میزبان دیوید کامرون در اولین سفر او به اوکراین به عنوان وزیر امور خارجه انگلیس بودم. نشست خوبی داشتیم که بر تسلیحات، تقویت دفاع هوایی و حفاظت از کی یف در برابر زیرساخت های حیاتی متمرکز بود