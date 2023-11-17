  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۹

زلنسکی: انبارهای تسلیحاتی دنیا خالی شده‌اند

زلنسکی: انبارهای تسلیحاتی دنیا خالی شده‌اند

رئیس جمهور اوکراین گفت: کمکها به ما کم شده است به ویژه گلوله های ۱۵۵ میلی متری که در سطح گسترده در خطوط مقدم شرق و جنوب اوکراین استفاده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به تاثیرات جنگ میان رژیم صهیونیستی و حماس بر کمک های تسلیحاتی به اوکراین اشاره کرد.

وی گفت: کمکهای تسلیحاتی به ما کم شده است به ویژه گلوله های ۱۵۵ میلی متری که در سطح گسترده در خطوط مقدم شرق و جنوب اوکراین استفاده می شود.

رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد: اوضاع اینجوری نیست که آمریکا گفته باشد ما به اوکراین چیزی نمی دهیم، نه؛ ما روابط قوی داریم.

زلنسکی گفت: این امری عادی است همه برای بقا می جنگند این روند مثبتی نیست اما این هم یه جور زندگی است و ما باید روی داشته های خودمان حساب کنیم و با آن دفاع کنیم.

رئیس جمهور اوکراین ضمن ابراز تاسف شدید، بیان کرد: ما امروز با کمبود گلوله های توپ ۱۵۵ میلی متری دست و پنجه نرم می کنیم. در همه جای دنیا انبارهای تسلیحاتی خالی شده است یا به کمترین میزان خود رسیده است.

وی از تلاشهای آمریکا برای تولید این نوع مهمات استقبال کرد.

کد مطلب 5941154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها