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۱۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۰

واکنش روسیه به انتقال جنگنده‌های اف- ۳۵ آمریکا به انگلیس

واکنش روسیه به انتقال جنگنده‌های اف- ۳۵ آمریکا به انگلیس

معاون وزیر خارجه روسیه به انتقال جنگنده‌های اف- ۳۵ آمریکا به انگلیس واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاینَنشال وُرلد، «الکساندر گروشکو» معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری ریانوستی اعلام کرد که مسکو به صراحت قصد خود را برای انجام اقدامات نظامی- فنی جامع در پاسخ به استقرار جنگنده های F -۳۵ آمریکایی با قابلیت حمل تسلیحات هسته ای در انگلیس اعلام کرده است.

معاون وزیر خارجه روسیه در این ارتباط گفت که روسیه در صدد است تا اقدامات احتیاطی لازم را در این ارتباط اتخاذ کند.

گروشکو گفت: هدف از انتقال جنگنده‌ های اف- ۳۵ افزایش فشار نظامی بر روسیه است. شاهد تقویت رزمایش‌ ها و افزایش حجم آنها (از سوی ناتو) هستیم. سری جدید رزمایش‌ها برای ماه‌ های آینده نیز در حال سازماندهی است. این بخشی از سیاست مهار روسیه است. به همین دلیل تمام اقدامات احتیاطی نظامی و فنی لازم انجام خواهد شد.

«الکساندر گروشکو» اضافه کرد که این اقدام در برنامه ریزی نظامی و آموزش نیروها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 5930369

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