به گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه در قالب دور دوم سفر استانی از طریق فرودگاه شهرکرد وارد چهارمحال و بختیاری شد و مورد استقبال مسؤولان و مردم قرار گرفت.

بهره‌برداری از ۱۵ طرح آبرسانی از جمله طرح انتقال آب و آبگیری سد باباحیدر شهرستان فارسان، طرح آبرسانی به نیمی از جمعیت چهارمحال و بختیاری از جمله برنامه‌هایی بود که با حضور رئیس جمهور در این استان انجام شد.

دیدار مردمی در مصلای امام خمینی (ره) شهرکرد، دیدار با نخبگان و نمایندگان عشایر و حضور در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری و فعالان اقتصادی از برنامه‌های سفر رئیس جمهور بود.

رئیس جمهور در سفر به چهارمحال و بختیاری همچنین از دستاوردهای نخبگان و فناورانه در پارک علم و فناوری استان کرد و در نشست با نخبگان حضور یافت.