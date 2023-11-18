۵۲ دهیاری در بخش مرکزی تفتان فعال هستند

نادر ابراهیمی شامگاه جمعه در حاشیه نشست هم اندیشی مسئولان دستگاههای اجرایی تفتان با دهیاران بخش مرکزی این شهرستان، به خبرنگار مهر، افزود: دهیاران شهرستان تفتان در حوزه اجرای طرحهای هادی روستایی باید جدی تر عمل کنند، زیرا هدف گذاری مهم دولت در عمران و آبادانی مناطق روستایی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهر است.
وی اظهار کرد: ثبت به موقع وقایع حیاتی و حفظ و حراست از منابع طبیعی و اراضی ملی، پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و غیرفنی و مشارکت با بهداشت در حوزه تأمین سلامت مردم، همراهی با دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی سبب گره گشایی از مشکلات و ارتقای شاخصهای خدمات رسانی به مردم میشود.
ابراهیمی ادامه داد: در دولت سیزدهم، نگاه ویژهای به توسعه، عمران و آبادانی مناطق روستایی وجود دارد، بنابراین از دهیاران انتظار میرود پیگیر امورات باشند و ارتباط خود را با بخشداری و دستگاههای اجرایی قویتر کنند.
بخشدار مرکزی تفتان گفت: پیگیری مشکلات مردم در مباحث آب و برق رسانی، ساخت مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت، ورزش، اجرای پروژههای گردشگری و سیاحتی و مباحث دیگر باید مورد توجه دهیاران قرار گیرد.
ابراهیمی افزود: در شهرستان تفتان که ظرفیت مهم قله آتشفشانی نیمه فعال تفتان وجود دارد، باید به نحو شایسته از ظرفیتهای گردشگری و از معادن غنی آن در جهت ایجاد شغل و کسب درآمد برای مردم بهره گرفته شود.
وی اضافه کرد: نظافت و پاکیزگی مناطق روستایی و نقاط هدف گردشگری یکی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر بوده که انتظار میرود، دهیاران به آن توجه ویژهای داشته باشند.
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