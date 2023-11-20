کاپیتان ازبکستان: بازی سختی با ایران داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان در دومین بازی از مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ فردا سه شنبه ۳۰ آبان در ورزشگاه بنیادکار تاشکند و از ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف هم خواهند رفت.

در همین رابطه «الدار شاه‌مرادوف» مهاجم و کاپیتان تیم ملی ازبکستان در رابطه با این بازی اظهار داشت: همه ما به خوبی می‌دانیم که بازی سخت و مهمی را در پیش داریم و بازیکنان ازبکستان آماده رویارویی با ایران هستند.

او ادامه داد: ما با حمایت هواداران خود برای کسب پیروزی وارد زمین خواهیم شد و روحیه بسیار عالی داریم. در بازی با ترکمنستان هدفمان کسب ۳ امتیاز بود که توانستیم به آن دست یابیم. نمی‌خواهم بهانه کیفیت زمین چمن را بیاورم و هر دو تیم با شرایط یکسان بازی می‌کنند و ما اکنون به بازی با ایران فکر می‌کنیم.