ضرورت توجه به تامین نیروی پرستار متناسب با جمعیت قم

ابراهیم رضایی رییس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پرستاری، امروز به یک حرفه علمی و تخصصی تبدیل شده و هم اکنون ۱۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد داریم و ایران در آسیا حرف اول در حوزه مقالات آموزشی را می‌زند.

وی بیان داشت: ۲۰ درصد دانشگاه‌های کشور، جذب دانشجوی رشته پرستاری دارند و پرستاری به سمتی رفته که تخصصی شده که باید به این رشته با دید تخصصی نگاه کرد.

رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم ابراز داشت: یکی از اصول اولیه هر حرفه‌ای، تأمین شرایط مالی صاحبان آن حرفه است تا آنان بتوانند فارغ از مسائل و دغدغه‌های معیشتی به رسالت خود به خوبی عمل کنند.

وی بیان داشت: پرستاران با وجود تمام سختی‌ها در جهت خدمت به بیماران همه توان خود را می‌گذارند و آنان باید قدر و اهمیت کار خود را بدانند، چرا که سلامت جامعه و بیماران به دست آنان است.

رضایی افزود: در بخش نیروی انسانی مشکلاتی وجود دارد و هم اکنون ۷۰ میلیون پرستار در دنیا کمبود داریم که در ایران نیز این کمبود نیروی انسانی وجود دارد و استان قم در رده‌های آخرین و در ردیف سه استان پایین قرار دارد.

رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه شهر قم جایگاه خاصی دارد و سالانه شاهد حضور زائران و مسافران بسیاری در مناسبت‌های مختلف هستیم افزود: شهر قم مأموریت‌ها و جایگاه ملی دارد و مسئولان باید از جنبه تأمین نیروی انسانی پرستار به این شهر نگاه ویژه ای داشته باشند.

رضایی گفت: موضوع شیوع کرونا موجب شد تا در کشورهای مختلف، نیاز به پرستار بیشتر شود و همین امر موجب بروز مهاجرت پرستاران هم شد.

در سال ۱۴۰۱ تعرفه گذاری پرستاری اجرایی شد

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تعرفه گذاری پرستاری اجرایی شد که اجرای آن بار مالی زیادی داشت افزود: البته این طرح فقط حمایت مالی نیست و موضوع اصلی موجب خواهد شد که بیماران نیز خدمات بهتری دریافت کنند و این امر به سلامت جامعه کمک می‌کند.

رضایی گفت: تعرفه گذاری خدمات پرستاری همانند نهالی است که تازه کاشته شده و ممکن است در ابتدای کار مشکلاتی داشته باشد و همه درخواست‌های پرستاران را پوشش ندهد.

رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم ادامه داد: هم اکنون پرستاران در بیمارستان‌ها خدمات زیادی ارائه می‌دهند و امیدواریم مسؤولان در این زمینه توجه داشته باشند و بیمه‌ها نیز در این زمینه باید کمک کنند.

رضایی عنوان داشت: ۱۰۰ نفر از پرستاران در قم تحت عنوان یک شرکت در قم فعالیت دارند و اگر کسی بخواهد شرکت خدمات پرستاری داشته باشند می‌توانند از علوم پزشکی مجوز بگیرد.

وی عنوان داشت: در شش ماهه اول سال جاری تحول خوبی در بخش پرستاری ایجاد و منابع خوبی جذب و اضافه کار و کارانه سال قبل پرداخت شد.

رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قم همچنین ابراز داشت: ۴ استان کشور انجمن استومی دارند که در قم نیز این انجمن وجود دارد که به همت خیری ایجاد شده که نیاز است مردم و دیگر خیرین به آن کمک کنند.