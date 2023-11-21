دو کتاب ویژه حفظ موضوعی قرآن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مستورا» دو کتاب متفاوت با یک عنوان مشترک است که انتشارات تلاوت به همت سازمان دارالقرآن الکریم آن را منتشر کرده و هر دو اختصاص به حفظ موضوعی ۱۲ آیه مرتبط با عفاف و حجاب دارند.

یک مجلد با عنوان «مستورا؛ بخوانید، ببینید و بشنوید» در قطع رقعی در ۱۸۰ صفحه انتشار یافته است که به شرح و تفسیر جداگانه هر یک از این آیات می‌پردازد. این شرح و تفسیر، با زبانی امروزی و ساده، مناسبت زیادی با شرایط کنونی جامعه خودمان دارد؛ یعنی آیات را در ظرف زمان امروز توضیح می‌دهد.

نویسندگان کتاب، امیررضا و امیرحسین صفاریان در مقدمه آن آورده‌اند: «… متن واحد با حجمی به اندازه قرآن کریم، چگونه می‌تواند مسائل هزار و چند صد ساله همه جوامع مختلف از زمان نبی مکرم (ص) تا امروز را عهده‌دار شده و برای آینده بشریت تا ظهور (قیامت) نیز همین ادعا را داشته باشد؟ … در همین راستا به عنوان قدمی بسیار کوچک، کتاب حاضر چنین نگاشته شده است که پس از بحث کوتاهی از وظیفه ما در فهم و تبیین و تبلیغ کلام الهی، ابعادی از نزاع دیرینه شیطان و انسان و تقابل امروزین آن‌ها در قرآن پیگیری می‌شود، تا در مواجهه‌ای واقعی برخی آیات درباره زن و خانواده – به عنوان یکی از مسائلی که امروزه جامعه ما با آن درگیر است – مرور شود…»

در این کتاب در کنار هر آیه، رمزینه‌هایی (کیو آر کد) قرار داده شده‌اند که به ترتیل آیات، نکاتی درباره حفظ و نسخه صوتی و مجازی کتاب اختصاص دارند. این رمزینه‌ها در مجلد کوچک‌تر هم تکرار شده که با عنوان «مستورا؛ حفظ ۱۲ فراز نورانی قرآن کریم» در ۴۸ صفحه و در قطع جیبی منتشر شده است.

مجلد جیبی، نسخه کوچک و خلاصه‌شده‌ای از همان کتاب اصلی محسوب می‌شود که برای حفظ آیات مناسب‌تر است. چاپ اول مستورا در شمارگان هزار نسخه و با قیمت ۱۰۰ هزار توان در اختیار علاقمندان است.