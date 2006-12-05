نخستین تفسیر قرآن برای نوجوانان منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، این تفسیر به صورت قسطی هم به علاقه مندان فروخته می شود و پس از فروش هم پس گرفته خواهد شد .



تفسیر نوجوان در 30 جلد و با حذف آیاتی که به گروه سنی نوجوان ارتباطی ندارد و با تفسیر باقی آیات قرآن متناسب با سنین نوجوانی به زودی از سوی موسسه قرآنی تفسیر جوان در قطع جیبی و شمارگان 1500 نسخه منتشر می شود .

دکتر محمد بیستونی در مورد این تفسیر گفت : این تفسیر از ابتدا تا پایان قرآن را شامل می شود و هر مجلد از این مجموعه به یک جزء از قرآن کریم اختصاص دارد .

این تفسیر در مدت زمان سه سال تدوین شده است ، در کنار این تفسیر " فلش کارت های " قرآنی هم تنظیم شده که در کمترین زمان تفسیر آیه مورد نظر پیدا می شود .

همچنین این موسسه پیش از این طرحی را به مورد اجرا گذاشته است که برای گسترش فرهنگ مطالعه قرآن در میان جوانان هفته ای یک کتاب منتشر می کند و تعداد عناوین کتاب های این مجموعه به 150 جلد رسیده است .

این کتابها به صورت قسطی ، با شرط پس گرفته شدن پس از فروش و با حق چاپ و کپی برداری آزاد منتشر می شود و هیچ منعی برای تکثیر این کتابها قائل نشده ایم .